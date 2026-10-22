Mỹ điều chuyển lực lượng khỏi Trung Đông, cân nhắc kịch bản nối lại tấn công Iran?

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Hai nguồn thạo tin và hai quan chức Mỹ tiết lộ với NBC News, rằng các binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại Jordan, Qatar và Kuwait nằm trong số những lực lượng được di dời. Tuy nhiên, Washington được cho là vẫn duy trì sự hiện diện hạn chế tại các căn cứ trong khu vực, bao gồm các nhân sự phụ trách hệ thống phòng không và an ninh.

Theo NBC News, động thái rút quân này tương tự công tác chuẩn bị mà Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ từng thực hiện trước các cuộc tấn công của Mỹ và Israel hồi tháng 2.

Trước khi khai màn chiến dịch vào Iran, Lầu Năm Góc đã rút một lượng lớn binh sĩ khỏi các căn cứ có nguy cơ bị đe dọa nhằm bảo vệ họ trước khả năng Iran trả đũa. Tehran sau đó cáo buộc hàng nghìn quân nhân Mỹ đã trú ẩn tại các khách sạn và tòa nhà văn phòng, gây nguy hiểm cho dân thường.

Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ Timothy Hawkins từ chối bình luận về các thông tin liên quan đến việc di chuyển quân, đồng thời cho biết các lực lượng Mỹ thường xuyên được tái bố trí nhằm “tối ưu hóa khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ”, nhưng vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng bảo vệ nhân sự cũng như lợi ích của Mỹ.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã yêu cầu các nhân viên không thiết yếu cùng gia đình rời khỏi Ả-rập Xê-út, với lý do phong trào Houthi tại Yemen đang gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào các sân bay dân sự và những cơ sở hạ tầng trọng yếu khác.

Reuters đưa tin, dẫn lời các quan chức Mỹ, rằng Washington đang chuẩn bị rút thêm nhân viên ngoại giao khỏi khu vực vùng Vịnh. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott đã bác bỏ thông tin này và gọi đó là những báo cáo “không chính xác”.

Những diễn biến trên xuất hiện trong bối cảnh có thông tin cho rằng các quan chức quân sự cấp cao của Mỹ đã trình lên ông Trump các phương án thực hiện những đợt tấn công mới nhắm vào Iran.

Theo NBC News, các đề xuất này bao gồm việc tấn công vào các cơ sở hạt nhân, các công trình ngầm và những hòn đảo có vị trí chiến lược của Iran - trong đó có đảo Kharg - một trung tâm xuất khẩu dầu mỏ trọng yếu, và đảo Qeshm nằm tại eo biển Hormuz.

Một số cố vấn của ông Trump, bao gồm Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, được cho là đã ủng hộ việc nối lại các hoạt động quân sự nhằm gia tăng áp lực lên Tehran. Trong khi đó, những người khác lại cảnh báo về việc phát động thêm một chiến dịch quy mô lớn mà không có mục tiêu cụ thể, rõ ràng.

Đầu tuần này, ông Hegseth đã có chuyến thăm bất ngờ tới Israel và tiến hành các cuộc hội đàm kín với Thủ tướng Benjamin Netanyahu, chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử Quốc hội Israel vào ngày 27/10. Ông Netanyahu đang nỗ lực tìm kiếm thêm một nhiệm kỳ nữa trong bối cảnh vấp phải sự chỉ trích ngày càng tăng về cách ông xử lý các cuộc xung đột tại Dải Gaza và với Iran.

Trước đó, ông Trump cam kết rằng Mỹ sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, tuy nhiên ông khẳng định vũ lực quân sự vẫn là một lựa chọn nếu các nỗ lực ngoại giao thất bại. Ông Netanyahu cũng loại trừ khả năng thực hiện các cuộc tấn công mới trước cuộc bầu cử tại Israel, nhưng hôm 18/10 đã tuyên bố rằng Israel sẵn sàng tấn công Tehran ngay cả khi không có sự tham gia của Mỹ.