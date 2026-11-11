Mỹ điều chuyển ít nhất 10 máy bay quân sự khỏi căn cứ tại Anh

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Máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 của Mỹ bay trình diễn tại một sự kiện ở Chicago, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Đài BBC cho biết dữ liệu từ trang theo dõi chuyến bay công khai Flightradar24 cho thấy 10 máy bay tiếp dầu KC-135 của Không quân Mỹ đã rời RAF Mildenhall trong ngày 9/11. Các máy bay này được ghi nhận di chuyển tới những căn cứ quân sự của Mỹ tại Đức, Tây Ban Nha và sân bay Prestwick ở Scotland. Ngoài ra, 3 máy bay vận tải cánh quạt nghiêng Osprey cũng rời căn cứ. Chiều 10/11, tiếp tục có máy bay tiếp dầu KC-135 cất cánh từ đây, hướng về Đức.

Tờ The Wall Street Journal đưa tin việc điều chuyển máy bay có thể liên quan đến một mối đe dọa mới từ Iran. Tuy nhiên, BBC cho biết chưa thể xác minh độc lập thông tin này. Người phát ngôn Không quân Mỹ giải thích các máy bay thường xuyên được điều chuyển giữa các cơ sở và địa điểm hoạt động vì nhiều lý do, trong đó có yêu cầu huấn luyện và nhiệm vụ thực tế. Phía Mỹ từ chối cung cấp thêm thông tin vì lý do an ninh tác chiến.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Anh cho biết nước này không bình luận về hoạt động của lực lượng quân sự nước khác, đồng thời nhấn mạnh máy bay và các khí tài thường xuyên di chuyển theo yêu cầu tác chiến. Văn phòng Thủ tướng Anh khẳng định việc bảo vệ các căn cứ quân sự trong nước và trên thế giới luôn là ưu tiên hàng đầu.

Theo BBC, căn cứ RAF Mildenhall hiện có khoảng 3.000 quân nhân Mỹ đồn trú, chủ yếu phục vụ hoạt động tiếp dầu và bảo dưỡng máy bay. Ngày 10/11, căn cứ không có dấu hiệu tăng cường các biện pháp an ninh và những khu vực người dân thường đến quan sát máy bay vẫn mở cửa.

Trước đó, tháng 9 vừa qua, giới chức Anh đã ban bố tình trạng sự cố nghiêm trọng sau khi phát hiện các phương tiện khả nghi gần căn cứ RAF Fairford. Mỹ sau đó rút các máy bay ném bom khỏi căn cứ này. Ngày 10/11, Cảnh sát Chống khủng bố Anh xác nhận đã bắt giữ tổng cộng 7 người trong quá trình điều tra vụ việc, trong đó có những người bị cáo buộc vi phạm Luật An ninh Quốc gia năm 2023.

Các chuyên gia quân sự Anh cho rằng cần thận trọng khi đánh giá nguyên nhân việc điều chuyển máy bay, bởi động thái này có thể liên quan đến hoạt động huấn luyện, kế hoạch triển khai lực lượng hoặc các biện pháp phòng ngừa rủi ro an ninh.