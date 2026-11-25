Người tiêu dùng mua sắm tại một siêu thị ở thành phố New York, Mỹ ngày 10/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Kinh tế Mỹ quý III năm nay đạt tốc độ tăng trưởng 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 0,9 điểm phần trăm so với ước tính trước đó và vượt xa kỳ vọng của thị trường.

Nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì đà tăng trưởng bền bỉ trong những tháng gần đây, dù đối mặt với những trở ngại đáng kể như các chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump và xung đột tại Trung Đông khiến giá năng lượng tăng cao.

Trong khi đó, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân, số liệu lạm phát mà Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) ưu tiên theo dõi, vào tháng 10/2026, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái, do giá năng lượng tăng cùng với sự gia tăng lạm phát ở nhóm hàng hóa không lâu bền. Đây là mức tăng mạnh nhất trong 3 năm.

Fed đặt mục tiêu lạm phát 2%, nhưng đã không đạt được trong gần 6 năm qua.

Vào tháng 9/2026, Fed đã tăng lãi suất lần đầu tiên sau 3 năm nhằm kiềm chế tình trạng giá cả liên tục leo thang và giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp gần nhất vào tháng 10/2026.

Tuy nhiên, trước tình trạng lạm phát vẫn ở mức cao, nhiều khả năng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong cuộc họp vào tháng 12 tới.