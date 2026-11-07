Mỹ điều chỉnh biểu thuế thu nhập cá nhân

Cơ quan Thuế vụ Mỹ (IRS) ngày 6/11 công bố các điều chỉnh đối với biểu thuế thu nhập cá nhân áp dụng cho năm thuế 2027, trong đó tăng các ngưỡng thu nhập chịu thuế, mức khấu trừ tiêu chuẩn và một số khoản tín dụng thuế nhằm bù đắp tác động của lạm phát.

Người dân tại Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York. Ảnh: Quang Thịnh - PV TTXVN tại Washington

Theo IRS, mức khấu trừ tiêu chuẩn dành cho người khai thuế độc thân sẽ tăng lên 16.600 USD trong năm 2027, cao hơn 500 USD so với năm 2026. Đối với các cặp vợ chồng khai thuế chung, mức này tăng lên 33.200 USD, thêm 1.000 USD so với năm trước. Đây là khoản thu nhập được trừ trước khi xác định nghĩa vụ thuế thu nhập liên bang.

Các ngưỡng thu nhập áp dụng cho từng bậc thuế cũng được điều chỉnh tăng khoảng 3,22-3,25%, trong khi các mức thuế suất tiếp tục giữ nguyên, từ 10% đến 37%. Việc điều chỉnh nhằm hạn chế tình trạng người nộp thuế bị chuyển lên bậc thuế cao hơn chỉ do thu nhập danh nghĩa tăng theo lạm phát.

Một thay đổi đáng chú ý khác là tín dụng thuế trẻ em (Child Tax Credit) tăng thêm 100 USD, lên 2.300 USD cho mỗi trẻ đủ điều kiện trong năm thuế 2027. Khoản tín dụng này được trừ trực tiếp vào số thuế thu nhập liên bang phải nộp của các gia đình đáp ứng điều kiện.

Đối với khoản khấu trừ thuế tiểu bang và địa phương (SALT), giới hạn áp dụng trong năm 2027 sẽ tăng lên 40.804 USD. Chuyên gia Mark Luscombe thuộc Wolters Kluwer Tax & Accounting cho biết mức khấu trừ này có cơ chế điều chỉnh riêng, với mức tăng 1% mỗi năm, thay vì áp dụng cơ chế điều chỉnh lạm phát thông thường như các bậc thuế thu nhập.

IRS cũng nâng mức miễn trừ thuế di sản liên bang lên 15,48 triệu USD đối với các trường hợp qua đời trong năm 2027, so với mức 15 triệu USD áp dụng trong năm 2026. Mức miễn trừ thuế quà tặng hằng năm cũng tăng thêm 1.000 USD, lên 20.000 USD cho mỗi người nhận.

Các điều chỉnh trên sẽ được áp dụng trong năm thuế 2027. Theo đó, việc tăng mức khấu trừ tiêu chuẩn và điều chỉnh các ngưỡng thu nhập chịu thuế có thể giúp nhiều cá nhân và gia đình giảm nghĩa vụ thuế liên bang, tùy thuộc vào mức thu nhập và tình trạng khai thuế.