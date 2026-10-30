Mỹ điều 10 máy bay vận tải quân sự tới Israel

Đài truyền hình KAN của Israel hôm 29/10 đưa tin, các máy bay đã hạ cánh xuống hai căn cứ Ovda và Nevatim. Ngoài ra, nhiều máy bay quân sự khác của Mỹ được cho là đã được điều tới các căn cứ ở Jordan, Ảrập Xêút và Qatar.

Các máy bay trên xuất phát từ căn cứ Fort Bliss, bang Texas, nơi đặt một trong những trung tâm phòng không lớn nhất của quân đội Mỹ, bao gồm các cơ sở liên quan đến tên lửa đánh chặn và các tổ hợp phòng không.

Phía Mỹ chưa xác nhận thông tin về đợt triển khai trên. Hiện cũng chưa rõ các máy bay vận chuyển loại hàng hóa gì, cũng như Washington đã quyết định tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào Iran hay chưa.

Máy bay vận tải C-17A Globemaster của Mỹ. Ảnh: U.S. Marine Corps Forces, Europe and Africa

Một quan chức Israel tiết lộ, nước này và Mỹ đang phối hợp chặt chẽ trong công tác chuẩn bị quân sự. “Israel và Mỹ đang phối hợp chặt chẽ. Dù chưa có quyết định nào được đưa ra, cả Mỹ và Israel đều đang chuẩn bị cho mọi quyết định mà Tổng thống Donald Trump có thể đưa ra". Người này không tiết lộ cụ thể nội dung hoặc thời điểm có thể đưa ra quyết định.

Đầu tuần này, KAN đưa tin Washington đã cảnh báo các quốc gia vùng Vịnh về khả năng tiến hành một chiến dịch quân sự ngắn và hạn chế nhằm vào Iran. Ngoài ra, quân đội Mỹ cũng đã điều một hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot từ Texas tới để tăng cường năng lực phòng không tại khu vực vùng Vịnh.

Theo KAN, binh sĩ Mỹ đồn trú tại các căn cứ trên khắp khu vực đã được chỉ thị rời khỏi những cơ sở này như một biện pháp phòng ngừa nguy cơ xung đột leo thang. Lực lượng Mỹ đang bổ sung kho vũ khí, trong khi một tàu sân bay cùng một đơn vị Thủy quân lục chiến dự kiến tới khu vực vào tháng 11.

Các lực lượng tăng viện này được cho là sẽ gia nhập khoảng 20 tàu chiến Mỹ hiện hoạt động tại Trung Đông. Trong một diễn biến riêng, Wall Street Journal đưa tin hôm 29/10 rằng Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Tướng Brad Cooper đã báo cáo Tổng thống Trump về các phương án mới tấn công Iran.

Tờ báo của Mỹ nhận định cuộc họp báo cáo này có thể là dấu hiệu cho thấy Washington đang tiến gần hơn tới việc phát động các chiến dịch quân sự quy mô lớn.

Trong khi đó, ở phía Iran, Không quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã chặn một máy bay chiến đấu "thù địch" gần đảo Qeshm ở eo biển Hormuz và buộc nó phải rời khỏi khu vực. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh có các báo cáo về những tiếng nổ và hoạt động nghi là của hệ thống phòng không.

Các hãng thông tấn Tasnim và Mehr của Iran đưa tin như vậy nhưng không đề cập tới nguồn gốc hay loại của chiếc máy bay, đồng thời lưu ý rằng chưa có thông báo chính thức nào được đưa ra liên quan đến vụ việc này.