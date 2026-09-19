Mỹ đem dàn 'siêu sao công nghệ' đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc

Tim Cook và Sam Altman sẽ có mặt trong

Lãnh đạo Apple, OpenAI và Qualcomm dự kiến tham dự tiệc chiêu đãi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng vào ngày 24/9. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Trung và cuộc đua AI tiếp tục căng thẳng.

Bloomberg cho biết Tim Cook sẽ tham dự sự kiện. OpenAI cũng xác nhận ông Altman có mặt tại buổi tiệc. Qualcomm cho biết CEO Cristiano Amon sẽ tham dự với tư cách đại diện cho công ty và ngành công nghệ Mỹ trên trường quốc tế.

“Chúng tôi tin rằng đối thoại và gắn kết lâu dài đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các hệ sinh thái công nghệ, tạo ra cơ hội kinh tế và định hình tương lai của những công nghệ mới nổi”, Qualcomm cho biết.

Bloomberg cũng thông tin CEO Nvidia Jensen Huang sẽ tham dự. Ông Huang từng xuất hiện trong các cuộc gặp cấp cao giữa lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc, trong đó có chuyến thăm Trung Quốc cùng ông Trump hồi tháng 5.

Nvidia hiện giữ vị trí quan trọng trong chuỗi cung ứng chip phục vụ AI, khiến hoạt động kinh doanh của công ty tại Trung Quốc trở thành một trong những vấn đề đáng chú ý trong quan hệ công nghệ giữa hai nước. Phía Nhà Trắng chưa có bình luận về vấn đề này.

Hai nền kinh tế lớn đang đối mặt nhiều vấn đề liên quan đến cạnh tranh công nghệ, thương mại quốc tế và cuộc đua phát triển trí tuệ nhân tạo. Trong tuần này, ông Trump cho biết vẫn duy trì “mối quan hệ tuyệt vời” với ông Tập Cận Bình.

Bữa tiệc diễn ra trong thời điểm quan hệ Washington - Bắc Kinh có nhiều vấn đề cần giải quyết, từ thương mại, thuế quan, khoáng sản quan trọng và công nghệ.

Theo Reuters, cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập ngày 24/9 dự kiến đề cập đến việc gia hạn thỏa thuận đình chiến thuế quan sắp hết hạn. Ngoài ra, hai bên có khả năng tiến tới giảm thuế đối với khoảng 30 tỷ USD hàng hóa và một số thỏa thuận thương mại khác.

Cuộc gặp cũng diễn ra khi ngành AI đang đối mặt với những tranh luận về tốc độ phát triển và các rủi ro tiềm ẩn của công nghệ. OpenAI gần đây công bố một loạt sự cố liên quan đến các AI agent, trong đó có một vụ việc liên quan đến startup Hugging Face.

Đối với Apple, sự kiện có thêm ý nghĩa khi Tim Cook vừa rời vị trí CEO vào ngày 1/9. Ông đảm nhiệm vai trò Chủ tịch điều hành và dự kiến tiếp tục tham gia các hoạt động đối ngoại của Apple, trong đó có quan hệ với chính phủ Mỹ và các vấn đề liên quan đến Trung Quốc.