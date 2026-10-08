Mỹ đề xuất thu phí 70.000 USD cho mỗi du học sinh muốn ở lại làm việc

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Theo đề xuất công bố ngày 7-10, các trường được phép tuyển sinh viên quốc tế sẽ phải nộp 70.000 USD cho lần đầu giới thiệu một sinh viên diện thị thực F-1 tham gia chương trình Đào tạo thực hành tùy chọn (OPT).

Mỗi lần giới thiệu tiếp theo, bao gồm cả một số trường hợp gia hạn, có thể chịu khoản phí 30.000 USD.

Khoản phí này về mặt pháp lý do cơ sở giáo dục chi trả trước khi cán bộ phụ trách sinh viên quốc tế đưa ra đề xuất trên hệ thống quản lý SEVIS.

Nếu chưa thanh toán, sinh viên có thể không được Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ cấp giấy phép làm việc.

OPT cho phép sinh viên quốc tế làm công việc liên quan trực tiếp tới ngành học trong hoặc sau quá trình đào tạo.

Mỗi sinh viên đủ điều kiện có thể tham gia tối đa 12 tháng ở từng bậc học, người tốt nghiệp các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học có thể xin gia hạn thêm 24 tháng.

Hiện sinh viên chỉ phải nộp khoảng 500 USD để xin giấy phép làm việc. Việc chuyển trách nhiệm thanh toán khoản phí lên tới 70.000 USD cho nhà trường được dự báo khiến nhiều cơ sở hạn chế số sinh viên được giới thiệu tham gia OPT.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết biện pháp nhằm ngăn gian lận, tăng cường giám sát và bảo vệ người lao động trong nước.

Cơ quan này cáo buộc một số trường, doanh nghiệp và người giữ thị thực F-1 đã lợi dụng chương trình thông qua các địa điểm làm việc không phù hợp hoặc mô hình “trả tiền để duy trì tình trạng cư trú”.

Những người phản đối cho rằng OPT là cầu nối quan trọng giúp doanh nghiệp Mỹ tuyển dụng nhân lực trẻ có kỹ năng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ.

Trong năm học 2024-2025, hơn 294.000 sinh viên quốc tế tham gia chương trình, tương đương khoảng 1/4 tổng số sinh viên nước ngoài tại Mỹ.

Theo SCMP