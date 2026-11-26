Hạ viện Mỹ mới đây đã thông qua dự luật mang tên “Đạo luật Triệt phá các mạng lưới lừa đảo nước ngoài” (Dismantle Foreign Scam Syndicates Act), trong đó đề xuất thành lập một đội đặc nhiệm liên ngành trong vòng 30 ngày kể từ khi luật có hiệu lực, nhằm điều phối các nỗ lực của chính phủ liên bang trong việc triệt phá các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia tổ chức hoạt động lừa đảo trực tuyến quy mô lớn nhằm vào người dân Mỹ.

Việc thông qua dự luật nhằm điều phối các nỗ lực của chính phủ liên bang trong việc triệt phá các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia tổ chức hoạt động lừa đảo trực tuyến quy mô lớn nhằm vào người dân Mỹ.

Theo thông cáo báo chí trên cổng thông tin lập pháp chính thức của Quốc hội Mỹ, dự luật nêu rõ đội đặc nhiệm sẽ do Ngoại trưởng Mỹ đứng đầu, với sự tham gia của các cơ quan liên bang, trong đó có Bộ Tư pháp, Bộ An ninh Nội địa và Bộ Tài chính, cùng các đối tác thuộc khu vực tư nhân.

Nhiệm vụ của đội đặc nhiệm là phối hợp các nỗ lực của chính phủ Mỹ nhằm triệt phá những mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia điều hành các trung tâm lừa đảo trực tuyến, đồng thời ngăn chặn hoạt động buôn người và cưỡng bức lao động tại các cơ sở này. Dự luật cũng yêu cầu xây dựng chiến lược tổng thể của toàn bộ chính phủ trong vòng 180 ngày kể từ khi luật có hiệu lực, đồng thời quy định việc báo cáo định kỳ và báo cáo hằng năm lên Quốc hội trong thời hạn 5 năm. Các báo cáo sẽ cập nhật tình hình áp dụng biện pháp trừng phạt, giải cứu nạn nhân và đóng cửa các trung tâm lừa đảo.

Theo dự luật, các quan chức nước ngoài cố tình tiếp tay hoặc trục lợi từ những hoạt động trên cũng có thể bị áp dụng biện pháp trừng phạt, bao gồm hạn chế thị thực và phong tỏa tài sản. Dự luật đồng thời phân biệt các đối tượng tổ chức, tiếp tay cho tội phạm với những người bị buôn bán và cưỡng ép lao động tại các trung tâm lừa đảo.

Bên cạnh các biện pháp thực thi pháp luật, dự luật cho phép Bộ Ngoại giao Mỹ triển khai các chương trình hỗ trợ, chăm sóc nạn nhân bị buôn người theo hướng có tính đến những tổn thương tâm lý mà họ phải trải qua. Văn bản cũng cho phép chia sẻ hình ảnh vệ tinh độ phân giải cao với các tổ chức phi chính phủ và giới nghiên cứu nhằm ghi nhận, theo dõi các hành vi vi phạm tại những khu phức hợp lừa đảo. Dự luật đề xuất phân bổ 30 triệu USD mỗi năm trong hai năm tài chính 2026 và 2027 để phục vụ việc triển khai các hoạt động liên quan.

Dự luật lưu ý các mạng lưới lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia, đặc biệt là những tổ chức vận hành các khu phức hợp lừa đảo tại Đông Nam Á, đang trở thành mối quan ngại lớn của cộng đồng quốc tế. Những tổ chức này thường sử dụng các hình thức lừa đảo tài chính trên không gian mạng, trong đó có thủ đoạn dụ dỗ nạn nhân đầu tư tiền điện tử, đồng thời tuyển mộ hoặc cưỡng ép người lao động tham gia hoạt động phạm pháp. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, năm 2025, người Mỹ thiệt hại ít nhất 18,2 tỷ USD do các trung tâm lừa đảo tại Đông Nam Á. Trong khi đó, thiệt hại toàn cầu do hoạt động này gây ra ước tính khoảng 40-65 tỷ USD mỗi năm.

Hiện dự luật đã được chuyển lên Thượng viện ngày 19/11 và hiện đang chờ cơ quan này xem xét. Dự luật chỉ có hiệu lực sau khi được cả hai viện Quốc hội thông qua và Tổng thống ký ban hành.