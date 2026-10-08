Mỹ đề xuất tăng phí xin cấp phép làm việc cho du học sinh lên 70.000 USD
Theo một thông báo của chính phủ được đăng tải ngày 7/10/2026, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) đề xuất du học sinh phải trả ít nhất 70.000 USD phí đào tạo nếu muốn làm việc tại nước này.
Theo đề xuất, du học sinh sở hữu visa F-1 sẽ phải nộp 70.000 USD cho một cơ sở được cấp phép để tham gia Chương trình Thực tập Tự nguyện (OPT), và đóng thêm 30.000 USD cho mỗi đợt đào tạo công việc tiếp theo. Đề xuất này đang trong giai đoạn lấy ý kiến công chúng trong vòng 30 ngày trước khi được hoàn thiện. DHS cho biết sẽ chờ 60 ngày sau khi quy định mới chính thức đưa vào áp dụng, nhằm tạo thời gian cho các trường học, sinh viên và công ty tuyển dụng chuẩn bị.
Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/my-de-xuat-tang-phi-xin-cap-phep-lam-viec-cho-du-hoc-sinh-len-70000-usd-20261008215350413.htm