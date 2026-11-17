Theo Bộ Lao động Mỹ, đây là đợt cải cách quy định toàn diện đầu tiên đối với Chương trình Chứng nhận lao động lâu dài trong gần 20 năm. Chương trình này yêu cầu doanh nghiệp muốn tuyển dụng lao động nước ngoài theo một số diện định cư phải chứng minh không có đủ lao động Mỹ đủ điều kiện và sẵn sàng đảm nhận vị trí tuyển dụng.

Bộ trưởng Lao động Mỹ Keith Sonderling cho rằng các quy định hiện hành chưa bảo đảm doanh nghiệp xem xét đầy đủ cơ hội dành cho lao động trong nước trước khi bảo lãnh người nước ngoài. Ông nhấn mạnh đề xuất mới sẽ ưu tiên người lao động Mỹ trong quá trình tuyển dụng vào các vị trí có yêu cầu kỹ năng cao và mức lương hấp dẫn.

Theo nội dung đề xuất, doanh nghiệp sẽ phải chuyển từ đăng tuyển việc làm trên báo in sang các nền tảng trực tuyến, duy trì thông tin tuyển dụng trong ít nhất 90 ngày và chứng minh đã thực hiện các nỗ lực tuyển dụng thiện chí nhằm tìm kiếm ứng viên Mỹ đủ năng lực. Nhà tuyển dụng cũng không được điều chỉnh tiêu chí tuyển dụng theo hướng tạo lợi thế cho một ứng viên nước ngoài cụ thể.

Đề xuất đồng thời bãi bỏ một số trường hợp miễn trừ hành chính, vốn cho phép doanh nghiệp không phải thực hiện quy trình kiểm tra thị trường lao động đối với các vị trí như chuyên gia vật lý trị liệu, điều dưỡng và người có năng lực đặc biệt trong lĩnh vực khoa học hoặc nghệ thuật.

Một quy định khác đáng chú ý là doanh nghiệp đã sa thải lao động Mỹ trong vòng 2 năm trước đó sẽ không được xin chứng nhận lao động để tuyển người nước ngoài vào các vị trí tương tự hoặc cùng loại công việc.

Bộ Lao động Mỹ cho biết các bên liên quan có 60 ngày kể từ khi đề xuất được đăng trên Công báo Liên bang để gửi ý kiến đóng góp. Sau khi tiếp nhận và xem xét các phản hồi, cơ quan này sẽ quyết định các bước tiếp theo trong quá trình hoàn thiện quy định.