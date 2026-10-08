Mỹ đề xuất mức phí mới đối sinh viên quốc tế ở lại làm việc sau tốt nghiệp
Bộ An ninh Nội địa Mỹ ngày 7/10 đề xuất áp mức phí mới lên tới 70.000 USD đối với sinh viên quốc tế nếu muốn làm việc tại nước này. Nếu được thông qua, mức phí mới có thể làm thay đổi đáng kể khả năng ở lại làm việc của sinh viên quốc tế sau tốt nghiệp, đồng thời tác động tới các trường đại học và doanh nghiệp Mỹ, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao vốn phụ thuộc nhiều vào lao động nước ngoài có kỹ năng.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/video/my-de-xuat-muc-phi-moi-doi-sinh-vien-quoc-te-o-lai-lam-viec-sau-tot-nghiep/7361.html