Mỹ đề xuất mức phí mới đối sinh viên quốc tế ở lại làm việc sau tốt nghiệp

Từ niềm say mê những phản ứng hóa học trong những năm đầu bậc trung học, Đinh Xuân Phúc, nguyên học sinh lớp 12A5 chuyên Hóa học, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc đã từng bước biến sự tò mò thành động lực tự học, rèn luyện và chinh phục tri thức. Huy chương Vàng tại Kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế (IChO) lần thứ 58 không chỉ ghi dấu một hành trình nỗ lực của Phúc, mà còn góp phần khẳng định hiệu quả công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu, chất lượng giáo dục mũi nhọn của tỉnh Phú Thọ. Hiện Đinh Xuân Phúc đang là sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Y Hà Nội.