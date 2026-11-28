Quang cảnh cảng hàng hoá tại California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Danh mục được đề xuất miễn thuế có kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ trong năm 2025 đạt hơn 45 tỷ USD, tương đương khoảng 50% tổng giá trị xuất khẩu của Thái Lan sang thị trường này.

Các mặt hàng đáng chú ý gồm sầu riêng, măng cụt, xoài, dứa, dừa, cao su tự nhiên, máy tính, điện thoại thông minh, bảng mạch điện tử và vàng.

Tuy nhiên, việc miễn thuế chỉ áp dụng đối với khoản thuế bổ sung theo Điều 301. Hàng hóa vẫn phải chịu thuế nhập khẩu thông thường và các biện pháp thương mại khác nếu có.

Bộ Thương mại Thái Lan đang vận động bổ sung khoảng 15 nhóm hàng vào danh mục miễn thuế, bao gồm gạo, tôm, thủy sản, tinh bột sắn, thức ăn chăn nuôi và găng tay cao su.

Bangkok dự kiến gửi ý kiến tới USTR trước ngày 5-1-2027, trước khi quá trình tham vấn công khai bắt đầu ngày 25-1-2027.

Chính phủ Thái Lan khẳng định mức thuế bổ sung 18% hiện vẫn chỉ là đề xuất. Trong thời gian chờ quyết định cuối cùng, các mặt hàng thuộc diện chịu thuế nhưng chưa được miễn tiếp tục áp dụng mức thuế bổ sung 12,5%.