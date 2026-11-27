Cảng hàng hóa Laem Chabang ở tỉnh Chonburi, Thái Lan. Ảnh: THX/TTXVN phát

Danh mục bao gồm trái cây, cao su, máy tính và sản phẩm điện tử. Thái Lan đang tiếp tục đàm phán để đề nghị mở rộng diện miễn thuế thêm 15 nhóm hàng, đồng thời khẳng định mức thuế 18% hiện mới chỉ là đề xuất, chưa có hiệu lực.

Ngày 27/11/2026, bà Lalida Pholwitthaya, Phó Người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Thái Lan, cho biết Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) đề xuất áp mức thuế nhập khẩu không quá 18% đối với hàng hóa Thái Lan theo Điều 301, trong khuôn khổ cuộc điều tra về tình trạng dư thừa năng lực sản xuất mang tính cơ cấu. Kèm theo đề xuất này là danh mục hơn 2.000 mặt hàng được đề nghị miễn thuế, có phạm vi gần tương tự danh mục miễn thuế trước đó.

Theo số liệu của Cục Ngoại thương Thái Lan, các mặt hàng thuộc danh mục miễn thuế trước đây có tổng kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ trong năm 2025 đạt hơn 45 tỷ USD, tương đương khoảng một nửa tổng giá trị xuất khẩu của Thái Lan sang thị trường này. Những nhóm hàng chủ yếu được đề xuất miễn thuế gồm trái cây Thái Lan như sầu riêng, măng cụt, xoài, dứa và dừa; cao su tự nhiên; máy tính, máy tính xách tay, ổ cứng, điện thoại thông minh, bảng mạch điện tử; vàng, kim loại quý và một số nguyên liệu công nghiệp.

Tuy nhiên, việc miễn thuế này chỉ áp dụng đối với khoản thuế bổ sung theo Điều 301, không đồng nghĩa với việc tất cả các mặt hàng được nhập khẩu vào Mỹ hoàn toàn không phải chịu thuế. Hàng hóa vẫn phải tuân thủ các mức thuế nhập khẩu thông thường và những biện pháp liên quan khác. Do đó, các nhà xuất khẩu cần kiểm tra mã số hàng hóa theo Biểu thuế quan hài hòa của Mỹ (HTSUS) cũng như các điều kiện áp dụng đối với từng mặt hàng.

Đối với những mặt hàng chưa nằm trong danh mục đề xuất miễn thuế, Bộ Thương mại Thái Lan dự kiến tiếp tục đàm phán để bổ sung khoảng 15 nhóm hàng, tập trung vào gạo, tôm, cá và thủy sản, tinh bột sắn, thức ăn cho vật nuôi và găng tay cao su. Đây là những nhóm sản phẩm có liên quan trực tiếp đến thu nhập của đông đảo nông dân và doanh nghiệp Thái Lan.

Chính phủ Thái Lan dự kiến gửi ý kiến đóng góp tới USTR trước ngày 5/1/2027, trước khi tiến trình tham vấn công khai bắt đầu vào ngày 25/1/2027, nhằm thúc đẩy việc áp dụng các điều kiện thuế quan có lợi nhất cho hàng hóa Thái Lan. Chính phủ Thái Lan nhấn mạnh mức thuế 18% hiện chưa có hiệu lực. Các mặt hàng Thái Lan thuộc diện áp dụng biện pháp nhưng không được miễn thuế vẫn tiếp tục chịu mức thuế theo Điều 301 là 12,5% cho đến khi Mỹ công bố biện pháp cuối cùng.