Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

Đề xuất đạo luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

Hạ nghị sĩ Mỹ Ritchie Torres đang thúc đẩy đề xuất Đạo luật Trao quyền cho người chơi (Power to the Players Act), nhằm bảo về quyền lợi của người mua trò chơi điện tử tại Mỹ. Đề xuất xuất hiện trong bối cảnh nhiều tranh cãi liên quan đến việc nhà phát hành đóng máy chủ, khiến người dùng không thể tiếp tục chơi những sản phẩm đã trả tiền.

Điển hình là trường hợp Ubisoft đóng cửa máy chủ The Crew vào năm 2024, khiến khoảng 12 triệu bản game đã bán không còn hoạt động theo cách thông thường. Sự việc thúc đẩy các cuộc thảo luận về quyền sở hữu trò chơi điện tử và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng.

Power to the Players Act tập trung vào ba quyền cơ bản của người mua game, gồm quyền sở hữu, quyền sử dụng và quyền chuyển nhượng sản phẩm đã mua. Dự luật đề xuất giao cho Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) xây dựng quy định nhằm bảo đảm người mua thực sự sở hữu trò chơi, thay vì chỉ nhận giấy phép sử dụng có thể bị nhà phát hành thu hồi.

Hạ nghị sĩ Mỹ Ritchie Torres thúc đẩy đề xuất đạo luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số. Hình minh họa được tạo bởi AI.

Đối với những trò chơi phụ thuộc vào máy chủ trực tuyến, nhà phát hành có thể phải cung cấp chế độ chơi ngoại tuyến hoặc giải pháp phù hợp trước khi chấm dứt vận hành hệ thống. Quy định hướng tới việc duy trì khả năng sử dụng trò chơi sau khi doanh nghiệp ngừng cung cấp dịch vụ.

Trong cuộc phỏng vấn với Kotaku, Hạ nghị sĩ Ritchie Torres nhấn mạnh sự khác biệt giữa quyền sở hữu và quyền truy cập tạm thời. “Một trò chơi có thể bị thu hồi ngay khi công ty ngừng hỗ trợ thì không phải là mua bán. Nó chỉ là hình thức cho thuê trá hình”, Torres nhận định.

Bên cạnh quyền tiếp tục chơi, dự luật còn đề cập khả năng chuyển nhượng game kỹ thuật số. Đây là nội dung đáng chú ý bởi phần lớn nền tảng phân phối hiện chưa cho phép người dùng bán lại trò chơi đã mua như đối với đĩa game vật lý.

Game thủ và nhà phát hành chịu tác động trực tiếp

Nếu được thông qua, Power to the Players Act có thể thay đổi cách người dùng mua, sử dụng và quản lý trò chơi kỹ thuật số tại Mỹ.

Đối với game thủ, dự luật hướng tới bảo vệ khoản tiền đã chi cho sản phẩm, hạn chế nguy cơ mất quyền truy cập khi nhà phát hành đóng máy chủ. Người chơi cũng có thể được trao thêm quyền chuyển nhượng trò chơi, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào điều khoản của nền tảng phân phối.

Đạo luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số thay đổi cách người dùng mua, sử dụng tại Mỹ. Hình minh họa được tạo bởi AI.

Trường hợp NBA 2K25 cho thấy những hạn chế của mô hình kinh doanh hiện tại. Trò chơi có giá tiêu chuẩn 70 USD, trong khi phiên bản All-Star Edition đạt 100 USD. Theo kế hoạch được đề cập, sản phẩm sẽ rời cửa hàng kỹ thuật số vào ngày 30/10 và ngừng máy chủ trực tuyến ngày 31/12. Khi đó, người dùng có thể mất quyền truy cập nhiều tính năng quan trọng dù đã thanh toán toàn bộ giá mua ban đầu.

Đối với các nhà phát hành như Ubisoft, Electronic Arts hay 2K, đề xuất có thể làm gia tăng trách nhiệm duy trì khả năng sử dụng sản phẩm. Doanh nghiệp có thể phải điều chỉnh thiết kế trò chơi, bổ sung chế độ ngoại tuyến hoặc xây dựng phương án xử lý trước khi đóng máy chủ. Tuy nhiên, Hiệp hội Phần mềm Giải trí Mỹ (ESA) từng phản đối những yêu cầu tương tự, cho rằng việc duy trì trò chơi sau khi ngừng hỗ trợ có thể gặp trở ngại về kỹ thuật và bản quyền.

Tác động đến thị trường game và chính sách quản lý nội dung số

Nếu trở thành luật, Power to the Players Act có thể tác động đến mô hình phân phối game kỹ thuật số, đặc biệt là những sản phẩm sử dụng giấy phép thay cho quyền sở hữu lâu dài.

Quyền chuyển nhượng có thể tạo điều kiện hình thành thị trường mua bán lại game kỹ thuật số. Tuy nhiên, việc triển khai sẽ phải giải quyết những vấn đề liên quan đến bản quyền, điều khoản cấp phép và cơ chế quản lý giao dịch trên các nền tảng phân phối.

Đạo luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số thay đổi tác động đến mô hình phân phối game kỹ thuật số. Hình minh họa được tạo bởi AI.

Đề xuất cũng có thể thúc đẩy nhà phát hành cân nhắc khả năng duy trì trò chơi ngay từ giai đoạn phát triển. Việc Ubisoft bổ sung chế độ ngoại tuyến cho The Crew 2 cho thấy một số sản phẩm có thể tiếp tục hoạt động mà không phụ thuộc hoàn toàn vào máy chủ trực tuyến.

Hiện Power to the Players Act vẫn chưa chính thức được trình lên Quốc hội Mỹ. Vì vậy, các yêu cầu về duy trì trò chơi và chuyển nhượng sản phẩm chưa có hiệu lực pháp lý. Dù còn nhiều rào cản, đề xuất của Hạ nghị sĩ Ritchie Torres đặt ra vấn đề về quyền sở hữu nội dung số, đồng thời thúc đẩy thảo luận về trách nhiệm của doanh nghiệp đối với những sản phẩm mà người tiêu dùng đã mua.