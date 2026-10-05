Mỹ đề xuất đàm phán ba bên với Nga - Ukraine vào cuối tháng 10

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Friedrich Merz ở Kiev ngày 4/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết: “Phía Mỹ hiện đang liên lạc với Ukraine và Nga và đang đề xuất tổ chức một cuộc gặp nào đó ở cấp kỹ thuật theo hình thức ba bên trước cuối tháng 10”, theo Kyiv Independent.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Facebook/Volodymyr Zelensky

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, ông đã trao đổi với các nhà đàm phán Mỹ ngày 3/10 và xác nhận Kiev sẵn sàng ủng hộ khung thời gian do Washington đề xuất. Dù chưa được thông báo về địa điểm cụ thể, ông Zelensky cho biết Ukraine “sẵn sàng xem xét UAE hoặc bất kỳ quốc gia nào khác do phía Mỹ đề xuất”.

“Tôi biết họ cũng sẽ đề xuất điều này với phía Nga - hoặc có thể họ đã làm rồi, tôi không chắc về trình tự các sự kiện. Và chúng tôi sẽ chờ phản hồi,” ông nói.

Mỹ và Nga hiện chưa đưa ra bình luận về tuyên bố của Tổng thống Ukraine.

Đề xuất trên được đưa ra trong bối cảnh Washington đang tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. Đầu tháng 9, các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đã tới Kiev và Moscow, kêu gọi các bên ngừng tấn công vào cơ sở năng lượng của nhau, đồng thời tìm kiếm một lộ trình hướng tới chấm dứt giao tranh.

Điện Kremlin trước đó cũng cho biết không loại trừ khả năng tiến hành các cuộc đàm phán ba bên trong tháng 10.

Tuy nhiên, trong khi các nỗ lực ngoại giao đang được thúc đẩy, giao tranh giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn. Moscow tuyên bố sẽ tăng cường các cuộc không kích nhằm vào lãnh thổ Ukraine, trong khi Kiev khẳng định sẽ đáp trả bằng các cuộc tấn công UAV tầm xa nhằm vào những mục tiêu năng lượng trên lãnh thổ Nga.

Trong cuộc phỏng vấn với Rossiya-1 ngày 4/10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga sẽ tiếp tục đáp trả những gì nước này coi là các hành động leo thang từ phía Ukraine.

“Tất nhiên, chúng ta thực sự đang bị cuốn sâu hơn vào vòng xoáy này. Hiện tại, khi không có cơ hội thảo luận các vấn đề và đạt được thỏa thuận, đây là cách duy nhất để theo đuổi các lợi ích của chúng ta,” ông Peskov nói.

Dù vậy, người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh Nga vẫn muốn đạt được hòa bình thông qua các biện pháp hòa bình. “Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói gì? Chúng tôi muốn hòa bình và muốn đạt được hòa bình bằng các biện pháp hòa bình. Nhưng cho đến khi điều đó trở nên khả thi, chúng tôi sẽ chiến đấu, và sẽ chiến đấu với toàn bộ sức mạnh,” ông nói.

Ông Peskov cũng đồng thời cảnh báo những bên cho rằng có thể giáng một đòn chí mạng vào Nga sẽ phải trả giá.