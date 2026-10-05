Mỹ đề xuất cuộc đàm phán mới về xung đột Ukraine

Phát biểu trong cuộc họp báo với Thủ tướng Đức Friedrich Merz, người đang có chuyến thăm Kiev, ông Zelensky cho biết Washington đang liên hệ với Kiev và Moskva, đề xuất cách thức tổ chức đàm phán cấp kỹ thuật 3 bên trước cuối tháng này. Khi trao đổi với các nhà đàm phán của Mỹ hôm 3/10, ông Zelenksy bày tỏ phía Ukraine sẵn sàng ủng hộ kế hoạch này.

Liên quan đến các biện pháp hỗ trợ của châu Âu dành cho Ukraine, trong chuyến thăm Ukraine, ngày 4/10, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã công bố gói hỗ trợ mới cho Kiev trị giá hơn 1,3 tỷ euros (tương đương 1,5 tỷ USD). Trong số này, khoảng 1 tỷ euro hỗ trợ quân sự, và 350 triệu euro dưới dạng viện trợ năng lượng trước mùa Đông sắp tới.

Nhân dịp này, hai nước cũng đã ký 15 thỏa thuận trị giá hơn 8,5 tỷ euro (9,6 tỷ USD), chủ yếu tập trung vào hợp tác an ninh, sản xuất vũ khí và mở rộng nỗ lực đối phó với UAV.

Đức hiện là nước viện trợ nhiều nhất cho Ukraine với số tiền lên tới hơn 43,3 tỷ euro (48,8 tỷ USD), cùng với trang thiết bị và vũ khí, kể từ khi xung đột bùng phát.