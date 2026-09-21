Mỹ đề xuất cơ chế chia sẻ thông tin rủi ro AI với Trung Quốc

Cuộc hội đàm kéo dài khoảng 8 giờ đồng hồ, diễn ra ngày 20/9 (giờ địa phương). Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã đánh giá cuộc thảo luận là "rất thành công".

Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong bắt tay Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent trước cuộc gặp giữa hai bên tại New York vào ngày 20/9. Ảnh Xinhua.

Tham gia đối thoại cùng ông Bessent có Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer. Về phía Bắc Kinh, phái đoàn được dẫn đầu bởi Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong cùng Trưởng đoàn đàm phán thương mại Lý Thành Cương.

Mặc dù mục tiêu chính của cuộc gặp là chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và không có thỏa thuận lớn nào khác được công bố, điểm nhấn đáng chú ý nhất là đề xuất của Washington về một cuộc đối thoại AI Mỹ - Trung. Đề xuất này bao gồm một hệ thống thông báo chung về các sự cố AI đủ nghiêm trọng có thể gây lo ngại cho an ninh quốc gia.

"Chúng tôi cho rằng, giống như bất kỳ hoạt động xuyên biên giới nào, việc chuyển đổi từ trạng thái thiếu minh bạch sang minh bạch hơn giữa hai cường quốc AI hàng đầu thế giới là điều cực kỳ quan trọng," Bộ trưởng Bessent nhấn mạnh. Ông cũng lập luận rằng cả hai bên cần thiết lập một kênh liên lạc hiệu quả để trao đổi về "những mục tiêu chung và cả những mối đe dọa chung".

Dù vậy, Đại diện Thương mại Jamieson Greer làm rõ rằng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ đối với chip AI tiên tiến và thiết bị sản xuất chất bán dẫn sẽ không nằm trong cơ chế chia sẻ thông tin này.

Bên cạnh lĩnh vực công nghệ, hai bên cũng dành thời gian thảo luận về kế hoạch thực thi một quy trình đã được thống nhất từ tháng 5, nhằm xác định các mặt hàng phi chiến lược có thể được hưởng mức thuế quan ưu đãi. Theo ông Greer, các mặt hàng xuất khẩu tiềm năng của Trung Quốc có thể bao gồm hàng tiêu dùng và các sản phẩm công nghệ thấp, trong khi Mỹ có thể đẩy mạnh xuất khẩu năng lượng, nông sản và thiết bị y tế.

Hãng tin Bloomberg dẫn lời ông Lý Thành Cương cho biết cuộc thảo luận đã diễn ra trong một bầu không khí tốt đẹp và một nhóm làm việc song phương sẽ tiếp tục các vòng đàm phán chi tiết trong ngày 21/9.

Đồng thuận với nhận định này, truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày 21/9 cũng đưa tin hai nước đã có những trao đổi "thẳng thắn, sâu rộng và mang tính xây dựng" về các vấn đề kinh tế, thương mại quan trọng, bao gồm cả đối thoại về trí tuệ nhân tạo.

Vòng đàm phán tại New York diễn ra trong bối cảnh thỏa thuận đình chiến thương mại mong manh giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang tiến gần đến ngày hết hạn vào ngày 10/11 tới.

Thỏa thuận này, được ký kết tại Busan (Hàn Quốc) vào tháng 10 năm ngoái, đã giúp thiết lập mức trần thuế quan khoảng 20% đối với hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ, hạ nhiệt thành công cuộc chiến thương mại từng đẩy các mức thuế lên tới ba con số.

Tuy nhiên, vẫn còn đó những điểm nghẽn chưa được giải quyết. Washington hiện vẫn đang gia tăng sức ép với Bắc Kinh về vấn đề chuỗi cung ứng nam châm đất hiếm và các khoáng sản quan trọng khác – những vật liệu không thể thiếu trong các ngành công nghiệp từ sản xuất ô tô đến chất bán dẫn tiên tiến. Theo ghi nhận, ông Bessent và ông Greer không công bố thêm bất kỳ bước tiến mới nào về vấn đề gai góc này sau cuộc gặp hồi cuối tuần.