Mỹ đề xuất cơ chế báo sự cố AI với Trung Quốc. Ông Bessent gọi cuộc gặp với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong là “thành công” trước thềm hội nghị thượng đỉnh Trump-Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters.

Mỹ đề xuất thiết lập cơ chế thông báo sự cố AI có ảnh hưởng đến an ninh quốc gia trong cuộc gặp với Trung Quốc ngày 20/9. Đề xuất được đưa ra trước cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Washington ngày 24/9.

Đề xuất kênh thông báo giữa hai nước

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer đã hội đàm với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại New York. Sau cuộc gặp, ông Bessent đánh giá các cuộc trao đổi đạt kết quả tích cực và cho biết hai bên đã bàn về một kênh đối thoại AI. Phía Mỹ đề xuất cơ chế để hai nước thông báo cho nhau về những sự cố liên quan đến AI có thể tác động tới an ninh quốc gia.

Cơ chế này hiện ở mức đề xuất. Chưa có thông tin công khai về loại sự cố phải thông báo, thời hạn thông báo hoặc cách hai nước xử lý thông tin nhận được. Theo Financial Times, hai bên nhất trí mở đối thoại về AI trước hội nghị thượng đỉnh.

Một kênh thông báo có thể giúp hai chính phủ liên lạc sớm khi xuất hiện sự cố AI vượt ra ngoài phạm vi một doanh nghiệp hoặc một nước. Tuy nhiên, hiệu quả của kênh này sẽ phụ thuộc vào việc hai bên thống nhất thế nào là sự cố liên quan đến an ninh quốc gia và thông tin nào có thể chia sẻ.

Thương mại cũng nằm trên bàn đàm phán

Ông Greer cho biết Mỹ và Trung Quốc đã đưa cơ chế trao đổi về thương mại vào hoạt động để xác định các nhóm hàng có thể được xem xét riêng trong những cuộc thảo luận về biện pháp thương mại sau này. Theo ông, phía Trung Quốc có thể đưa vào nhóm hàng tiêu dùng và sản phẩm công nghệ thấp; phía Mỹ có thể đưa vào sản phẩm năng lượng, nông sản và có thể cả thiết bị y tế. Đây là các nhóm hàng được nêu để thảo luận, chưa phải danh mục đã được hai nước thống nhất điều chỉnh thuế.

Cuộc gặp cấp chuyên viên và bộ trưởng diễn ra khi hai nước chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh ngày 24/9. Bên cạnh AI, thương mại và thời hạn duy trì các biện pháp đình hoãn thuế quan vẫn là những vấn đề được theo dõi sát.

Với doanh nghiệp Việt Nam sử dụng công cụ AI xuyên biên giới, cuộc thảo luận này gợi ra một câu hỏi thực tế: khi công cụ xảy ra sự cố nghiêm trọng, đơn vị cung cấp sẽ thông báo cho khách hàng và cơ quan có thẩm quyền theo quy trình nào?

Doanh nghiệp có thể rà soát quy trình tiếp nhận cảnh báo, lưu vết sự cố và phương án duy trì hoạt động, trong khi chờ các cam kết cụ thể từ phía Mỹ và Trung Quốc.