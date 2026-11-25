Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu về chính sách quan tại Washington, năm 2025. ﻿Ảnh: AFP qua Getty.

Ngày 25/11, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất chính sách thuế quan mới đối với Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản và 11 quốc gia, vùng lãnh thổ khác, nhằm thay thế các biện pháp thuế quan trên diện rộng đã bị Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ vào đầu năm nay.

Các mức thuế quan mới có thể được áp dụng đối với Bangladesh, Campuchia, Ấn Độ, Indonesia, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Thụy Sĩ, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam.

Trung Quốc đối mặt với mức thuế cao nhất là 20%, được áp bổ sung lên mức thuế 25% hiện hành đối với một số sản phẩm công nghệ và công nghiệp, và đã được áp dụng từ năm 2018.

Các quan chức chính quyền Mỹ cho rằng những biện pháp thuế quan mới là cần thiết do các đối tác thương mại nằm trong diện áp thuế sản xuất công nghiệp trong nước vượt quá nhu cầu thị trường, dẫn đến tình trạng dư thừa công suất. Điều này khiến hàng hóa giá rẻ tràn ngập thị trường toàn cầu, làm suy giảm khả năng cạnh tranh của các nhà sản xuất Mỹ. Trung Quốc được nhiều bên đánh giá là quốc gia có tình trạng dư thừa công suất sản xuất lớn nhất thế giới.

“Chúng tôi biết rằng phía Trung Quốc không hài lòng với những động thái này, nhưng chúng tôi đang hướng tới sự ổn định trong quan hệ với Trung Quốc. Bắc Kinh cũng mong muốn duy trì quan hệ ổn định với chúng tôi”, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết.

Trước đó, Bắc Kinh tái khẳng định lập trường phản đối “chiến tranh thương mại” và bác bỏ nhận định về tình trạng dư thừa công suất sản xuất.

“Cái gọi là ‘dư thừa công suất’ là một vấn đề không có cơ sở, và Trung Quốc phản đối việc sử dụng vấn đề này làm cái cớ để thao túng chính trị”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn tuyên bố, đồng thời kêu gọi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới duy trì quan hệ ổn định.

Các mức thuế mới sẽ tính đến những thỏa thuận thương mại đã đạt được với chính quyền Tổng thống Donald Trump và không cộng dồn với một số mức thuế trước đó. Do vậy, chi phí thương mại với Mỹ của nhiều quốc gia có thể không tăng đáng kể.

Thông báo về mức thuế quan mới được đưa ra ba tuần sau khi Đảng Dân chủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, một phần nhờ chiến dịch tranh cử tập trung vào áp lực chi phí sinh hoạt ngày càng gia tăng do tác động của chính sách thuế này.

Tổng thống Donald Trump cam kết các biện pháp thuế quan sẽ giúp đưa việc làm trong lĩnh vực sản xuất trở lại Mỹ và giảm thâm hụt ngân sách liên bang. Tuy nhiên, theo hãng thông tấn AP, chính sách thuế quan được triển khai trong năm 2025 đã góp phần làm gia tăng lạm phát, gây bất bình trong cử tri và khiến các nghị sĩ Đảng Dân chủ kêu gọi Quốc hội thông qua quy định yêu cầu mọi biện pháp áp thuế mới trong tương lai phải được cơ quan lập pháp này phê chuẩn.