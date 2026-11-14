Mỹ đề xuất chi 50 tỷ USD nâng cấp hệ thống kiểm soát không lưu sau sự cố

Hành khách theo dõi bảng thông tin chuyến bay tạisân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, bang Virginia (Mỹ), ngày 13/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy ngày 13/11 kêu gọi Quốc hội nước này phê duyệt khoản ngân sách khẩn cấp trị giá 50 tỷ USD nhằm hiện đại hóa hệ thống kiểm soát không lưu, sau sự cố liên lạc ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống Trung tâm Kiểm soát Không lưu Đường dài khiến hoạt động cất cánh tại các sân bay trên toàn quốc bị đình trệ trong nhiều giờ.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng tối 13/11 theo giờ địa phương, Bộ trưởng Duffy cho biết Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) bắt đầu ghi nhận tình trạng bất ổn trong các hệ thống radar và thông tin liên lạc vào khoảng 15h36 cùng ngày (giờ miền Đông nước Mỹ). Trước nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn hàng không, cơ quan này đã quyết định tạm dừng hoạt động cất cánh trên phạm vi toàn quốc.

Theo ông Duffy, sự cố có liên quan đến hoạt động của một số thiết bị chuyển mạch, bộ định tuyến và hệ thống truyền dẫn dữ liệu.

Ông cho biết một số thiết bị và đường truyền được đưa vào sử dụng từ nhiều thập kỷ trước, trong đó có các đường dây đồng từ những năm 1980, đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cấp để đáp ứng nhu cầu vận hành ngày càng tăng.

Bộ trưởng Duffy nói thêm rằng những thiết bị mới được lắp đặt trong khuôn khổ chương trình hiện đại hóa chưa ghi nhận các sự cố tương tự như hệ thống cũ. Điều này cho thấy việc thay thế toàn diện cơ sở hạ tầng là giải pháp hiệu quả hơn so với tiếp tục duy trì và sửa chữa các thiết bị đã xuống cấp.

FAA đã cho phép mở lại không phận Mỹ vào khoảng 20h15 ngày 13/11 (giờ miền Đông nước Mỹ), tức khoảng 8h15 sáng 14/11 theo giờ Việt Nam. Tuy nhiên, Bộ trưởng Duffy lưu ý các hãng hàng không sẽ cần thêm thời gian để khôi phục hoạt động khai thác và đưa lịch bay trở lại bình thường.

Hãng tin RIA Novosti ngày 14/11 dẫn số liệu của công ty phân tích hàng không Cirium (trụ sở tại Anh) cho thấy, tính đến sau 16h ngày 13/11 (giờ miền Đông), sự cố nói trên đã ảnh hưởng đến kế hoạch khởi hành của khoảng 11.000 chuyến bay phục vụ hơn 1,5 triệu hành khách.