Việc áp thuế được tiến hành theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974.

Theo Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ, tình trạng dư thừa công suất tại các nền kinh tế này có thể dẫn đến sản xuất vượt nhu cầu, gia tăng xuất khẩu và duy trì thặng dư thương mại hàng hóa kéo dài.

Mức thuế mới dự kiến không vượt quá giới hạn mà chính quyền Tổng thống Trump đã thỏa thuận với các đối tác trong năm qua. Theo đó, tổng mức thuế đối với hàng hóa Trung Quốc không quá 20%, trong khi mức áp dụng với EU được giữ dưới 15%.

Theo giới quan sát, các biện pháp thuế quan mới có thể tiếp tục đối mặt với thách thức pháp lý, đồng thời làm gia tăng bất ổn trong quan hệ thương mại giữa Mỹ với các đối tác, ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu và chuỗi cung ứng toàn cầu.