Mỹ đề xuất 50 tỷ USD đẩy nhanh sản xuất hệ thống không người lái

Phát biểu tại hội thảo thuộc khuôn khổ Hội nghị và Triển lãm thường niên năm 2026 của Hiệp hội Quân đội Mỹ (AUSA) ở Washington, ông Hegseth cho biết khoản kinh phí trên nhằm hỗ trợ mở rộng quy mô sản xuất các hệ thống tự động, từ mức hàng nghìn lên hàng triệu đơn vị trong những năm tới. Theo ông, đây là khoản đầu tư một lần nhằm đẩy nhanh quá trình phát triển và triển khai công nghệ, thay vì một khoản ngân sách được phân bổ định kỳ hằng năm.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc nhấn mạnh Mỹ cần tăng nhanh số lượng các hệ thống tấn công không người lái, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ này cho các đơn vị quân đội. Ông cho rằng, bên cạnh các nhà thầu quốc phòng truyền thống, Bộ Quốc phòng cần tạo điều kiện để nhiều doanh nghiệp mới tham gia thị trường, phát triển những hệ thống có chi phí thấp hơn và có thể sản xuất với số lượng lớn.

Khoản kinh phí khoảng 50 tỷ USD được đề cập riêng với đề xuất ngân sách quốc phòng Mỹ cho năm tài chính 2027, trong đó dành 53,6 tỷ USD cho sáng kiến Drone Dominance (Ưu thế máy bay không người lái). Khoản ngân sách này bao gồm 16,9 tỷ USD mua sắm hệ thống không người lái, 14,4 tỷ USD phát triển năng lực chống UAV, 13,5 tỷ USD phục vụ hậu cần tại các khu vực tranh chấp, 4,5 tỷ USD cho công nghệ tự động phối hợp và 4,3 tỷ USD cho hệ thống cùng nhân lực liên quan.

Lục quân Mỹ đang triển khai một số chương trình nhằm hiện thực hóa mục tiêu trên. Tháng 12/2025, lực lượng này công bố sáng kiến trị giá 1 tỷ USD nhằm mua khoảng 340.000 hệ thống UAV cỡ nhỏ trong vòng hai năm. Theo kế hoạch được công bố, Lục quân dự kiến bàn giao hàng chục nghìn UAV trong năm 2026 và nâng số lượng lên hàng trăm nghìn chiếc vào năm 2027.

Những đề xuất này phản ánh nỗ lực của Mỹ nhằm mở rộng quy mô sản xuất và triển khai công nghệ không người lái, trong bối cảnh các hệ thống UAV và robot ngày càng giữ vai trò quan trọng trong hoạt động quân sự hiện đại.