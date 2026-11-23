Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 17/11/2026 tuyên bố đã tiến hành cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào một hệ thống radar do quân đội Mỹ vận hành tại Bahrain. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

Trả lời phỏng vấn với hãng tin Fox News, ông Trump nhận định Tehran chưa cho thấy dấu hiệu sẵn sàng đạt được một thỏa thuận mà Washington có thể chấp nhận. Tuy nhiên, Fox News không công bố toàn bộ nội dung cuộc phỏng vấn và thông tin được đăng tải cũng chưa nêu cụ thể các điều kiện của thỏa thuận hay quy mô chiến dịch quân sự mà Mỹ có thể cân nhắc.

Trong khi đó, truyền thông Israel ngày 22/11 đưa tin các quan chức tình báo quân đội nước này đã cảnh báo Thủ tướng Benjamin Netanyahu rằng một cuộc tấn công nhằm vào Iran có thể châm ngòi cho xung đột trên nhiều mặt trận, bao gồm Liban, Syria và Dải Gaza.

Kênh truyền hình 12 của Israel cho biết cảnh báo được đưa ra tại cuộc họp kín hồi tuần trước, với sự tham dự của ông Netanyahu và các quan chức quốc phòng cấp cao. Theo đánh giá của tình báo quân đội Israel, một chiến dịch quân sự nhằm vào Iran có thể kích hoạt đồng thời nhiều mặt trận, trái với kỳ vọng được cho là của Thủ tướng Netanyahu và Giám đốc Cơ quan Tình báo và Đặc nhiệm Israel (Mossad) Roman Gofman rằng chiến dịch có thể chỉ kéo dài 3-5 ngày.

Cùng ngày 22/11, Văn phòng Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei đăng tải hình ảnh mô phỏng chân đèn bảy nhánh menorah của Do Thái giáo bằng các thỏi thuốc nổ đang cháy, kèm dòng chữ “Đếm ngược” và thông điệp đe dọa sự tồn tại của Israel. Nội dung này nhắc lại tuyên bố trước đây của cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei cảnh báo về sự tồn vong của Israel.

Hiện ông Mojtaba Khamenei chưa xuất hiện công khai kể từ khi trở thành lãnh tụ tối cao Iran; các quan điểm của ông chủ yếu được truyền tải qua những thông điệp bằng văn bản do văn phòng phát hành.