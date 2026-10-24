Mỹ để ngỏ khả năng tấn công, Iran cảnh báo hậu quả

Ngày 23/10, phát biểu tại cuộc vận động ở thành phố Fort Myers, bang Florida, Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng tiến hành thêm một chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, đồng thời kêu gọi Tehran nghiêm túc bước vào đàm phán.

Ông Trump tuyên bố: “Chúng ta có thể tiến hành thêm một chiến dịch ‘Epic Fury’ quy mô nhỏ. Hoặc họ (Iran) sẽ đồng ý”. Nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục thúc giục Tehran đàm phán, cho rằng nếu khôn ngoan, Iran sẽ lựa chọn bắt đầu thương lượng một cách nghiêm túc. Ông cũng tuyên bố Mỹ đang bảo đảm Iran sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo các nhà hoạch định chính sách và người dân Mỹ về những hậu quả nghiêm trọng nếu Washington lựa chọn chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông Ghalibaf cho rằng quan điểm coi chiến tranh với Iran là có lợi cho Mỹ là sai lầm. Theo ông, một cuộc xung đột như vậy có thể kéo theo ít nhất 10 hệ quả tiêu cực, trong đó có thị trường chứng khoán lao dốc, máy bay chiến đấu bị bắn hạ, nợ công gia tăng, lạm phát tăng cao và số quân nhân Mỹ thiệt mạng tăng lên.

Trong bối cảnh căng thẳng tiếp diễn, ngoại trưởng Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Pakistan ngày 23/10 đã nhóm họp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), kêu gọi giải quyết xung đột liên quan đến Iran thông qua đối thoại và ngoại giao, đồng thời nhanh chóng khôi phục đầy đủ hoạt động hàng hải an toàn, thông suốt qua eo biển Hormuz.

Theo tuyên bố chung được hãng thông tấn nhà nước Saudi Arabia (SPA) đăng tải, các ngoại trưởng bày tỏ ủng hộ bản ghi nhớ Islamabad và những nỗ lực ngoại giao đang được triển khai nhằm ngăn chặn căng thẳng leo thang. Các bên phản đối những biện pháp hạn chế hoạt động hàng hải dân sự hợp pháp, đồng thời nhấn mạnh cần bảo đảm tàu thuyền được lưu thông an toàn, không bị cản trở.

Các ngoại trưởng cảnh báo gián đoạn tuyến hàng hải có thể gây ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là các dòng lưu chuyển năng lượng, phân bón và lương thực. Tuyên bố cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự, trong đó có tàu thuyền.