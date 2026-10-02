Mỹ để ngỏ khả năng mở rộng các cuộc tấn công nhằm vào Iran

Tổng thống Trump cũng cho biết đã bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz. Lý giải về quyết định này, ông Trump cho hay, Tehran đã đưa ra đề nghị mở cửa eo biển, nhưng đề nghị này chưa đủ tốt và chưa đạt yêu cầu. Theo ông, các điều khoản của thỏa thuận với Iran mà ông không chấp nhận một năm trước thì hiện ông cũng sẽ không chấp thuận.

Trước đó cùng ngày, truyền thông Iran dẫn lời Tổng thống Masoud Pezeshkian khẳng định, nước Cộng hòa Hồi giáo chưa bao giờ né tránh đàm phán và sẽ không bao giờ làm như vậy, ngay cả khi Mỹ đã nhiều lần nhắm mục tiêu vào Iran bất chấp việc đã ký kết một thỏa thuận.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh các nước trung gian đàm phán như Qatar đã và đang liên tục chuyển giao tin tức giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột và khai thông eo biển Hormuz.

R.G