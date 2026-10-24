Mỹ để ngỏ khả năng mở chiến dịch quân sự mới nhằm vào Iran

Phát biểu tại cuộc mít tinh ở Florida, ông Donald Trump cho biết Mỹ có thể thực hiện thêm một chiến dịch “Epic Fury” (Cơn thịnh nộ dữ dội), nhưng không cung cấp chi tiết. Cùng ngày, ông nói Washington có thể nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến, song đặt câu hỏi nên tìm cách kết thúc sớm hay để xung đột dần lắng xuống.

Đầu tháng này, Tổng thống Donald Trump từng khẳng định Mỹ sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Tuy nhiên, phương án quân sự vẫn được cân nhắc nếu ngoại giao thất bại. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng loại trừ khả năng tấn công Iran trước cuộc bầu cử tại Israel, nhưng ngày 17-10 tuyên bố sẵn sàng hành động ngay cả khi Mỹ không tham gia.

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại một cuộc mít tinh ở nhà thi đấu Alico Arena, Florida, Mỹ, ngày 23-10. Ảnh: REUTERS

Bước sang tháng thứ 8, cuộc chiến giữa Mỹ-Israel và Iran tiếp tục gây gián đoạn thị trường năng lượng toàn cầu và vận tải biển qua eo biển Hormuz. Tehran đề xuất khôi phục hoạt động hàng hải tại đây trong vòng 7 ngày, với điều kiện Washington dỡ bỏ phong tỏa hải quân, nới lỏng trừng phạt dầu mỏ và đồng ý chấm dứt hoàn toàn giao tranh.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ đã bác bỏ đề xuất, coi đây là điều “không thể chấp nhận được”. Chính quyền Mỹ vẫn cân nhắc liệu gia tăng áp lực quân sự có thể buộc Tehran chấp nhận các điều kiện của Washington hay không. Trong khi đó, Iran chưa sẵn sàng nhượng bộ về chương trình hạt nhân, kiên quyết để vấn đề này sang các giai đoạn đàm phán sau.

Tehran còn cảnh báo đáp trả mạnh hơn nếu Mỹ nối lại không kích, dọa mở rộng mục tiêu tấn công sang các trung tâm dữ liệu và hệ thống cáp Internet dưới đáy biển, ngoài tàu thương mại và hạ tầng năng lượng trong khu vực.

Theo NBC News, giới chức quân sự cấp cao Mỹ đã trình Tổng thống một số phương án tấn công, bao gồm các cơ sở hạt nhân, công trình ngầm và những đảo chiến lược của Iran như Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng, cùng Qeshm tại eo biển Hormuz.

Một số cố vấn, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, được cho là ủng hộ nối lại hoạt động quân sự để gia tăng sức ép. Tuy nhiên, những ý kiến khác cảnh báo về việc tiến hành một chiến dịch quy mô lớn khi chưa xác định mục tiêu cụ thể, rõ ràng.