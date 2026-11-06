Mỹ để ngỏ khả năng đưa châu Âu vào đàm phán Ukraine

Bài đăng trên mạng xã hội X của Jared Kushner. Ảnh chụp màn hình

Theo hãng thông tấn Nga TASS, trong bài đăng trên mạng xã hội X, đặc phái viên Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết các bên đang tích cực chuẩn bị cho cuộc đàm phán ba bên dự kiến diễn ra vào tuần tới tại Abu Dhabi, với sự tham gia của đại diện Nga, Mỹ và Ukraine.

Ông Kushner cho biết Mỹ sẽ tham vấn chặt chẽ với các đối tác châu Âu bên lề cuộc gặp. Nếu đạt được tiến triển, Washington hướng tới việc chuyển sang một khuôn khổ đa phương rộng mở hơn, trong đó các nước châu Âu sẽ tham gia trực tiếp. Theo ông, những ý tưởng liên quan vẫn đang được tiếp tục xây dựng và Mỹ hoan nghênh các đóng góp mang tính xây dựng. Ông nhấn mạnh việc thiết lập một cơ chế phù hợp có ý nghĩa then chốt đối với mục tiêu chấm dứt xung đột, đồng thời tạo điều kiện chuyển từ tình trạng đối đầu sang một nền hòa bình bền vững.

Trước đó, Reuters đưa tin ngày 2/11 rằng ông Jared Kushner cùng đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Steve Witkoff, dự kiến đại diện Washington tham gia cuộc đàm phán ba bên tại Abu Dhabi trong hai ngày 10-11/11.

Về phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các cuộc đàm phán tại Abu Dhabi sẽ tập trung vào những bảo đảm an ninh chung cho cả Nga và Ukraine. Trợ lý Tổng thống Vladimir Putin, ông Vladimir Medinsky, sẽ dẫn đầu phái đoàn Nga. Trước đó, ông Peskov từng tuyên bố các đại diện châu Âu không thể tham gia cuộc đàm phán tại Abu Dhabi do khuôn khổ ba bên đã được thống nhất ngay từ đầu.

Hiện Mỹ vẫn đang nỗ lực thúc đẩy việc khôi phục tiến trình thương lượng giữa các bên. Theo truyền thông Mỹ, Nhà Trắng kỳ vọng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thể hiện thêm thiện chí tìm kiếm thỏa hiệp sau khi Tổng thống Donald Trump đồng ý dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu diesel của Nga và thực hiện một số động thái khác được Moskva hoan nghênh. Tuy nhiên, cho đến nay, động thái nhượng bộ rõ ràng duy nhất từ phía Nga dường như mới chỉ là việc đồng ý nối lại đàm phán.

Triển vọng đạt được đột phá trong tiến trình hòa bình vẫn gặp nhiều trở ngại do lập trường của các bên còn khác biệt đáng kể, nhất là về vấn đề lãnh thổ. Trong khi đó, các cuộc tấn công của Nga nhằm vào các thành phố của Ukraine tiếp tục gia tăng, còn Tổng thống Vladimir Putin chưa chấp thuận đề xuất ngừng bắn.