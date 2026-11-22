Trả lời phỏng vấn kênh Fox News, Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào cho phép Iran phát triển vũ khí hạt nhân và mong muốn hai bên đạt được một thỏa thuận lâu dài. Ông cho biết thay đổi chính quyền tại Iran không phải mục tiêu hàng đầu của Mỹ, song nghi ngờ Tehran sẽ thực hiện đúng các cam kết, dù đánh giá giới lãnh đạo mới của nước này có thái độ hợp tác hơn.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố việc nối lại đàm phán hạt nhân với Mỹ chỉ có thể diễn ra sau khi hai bên giải quyết vấn đề mở lại eo biển Hormuz và đáp ứng các điều kiện của Tehran. Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho biết phái đoàn Qatar đã đến Tehran trao đổi với giới chức nước này. Ông đồng thời coi lệnh phong tỏa kinh tế của Mỹ là “hành động chiến tranh”.

Căng thẳng gia tăng khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố dùng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công các radar thuộc hệ thống phòng không Patriot của Mỹ tại hai căn cứ ở Bahrain. Tehran nói đây là hành động đáp trả việc máy bay không người lái Mỹ xâm phạm không phận Iran. Tuy nhiên, mức độ thiệt hại đối với các radar chưa được xác nhận độc lập.

Về phía Bahrain, Bộ Nội vụ nước này cho biết một cơ sở công nghiệp dân sự đã bị tấn công, gây hỏa hoạn. Trong khi đó, Lực lượng Quốc phòng Bahrain thông báo hệ thống phòng không đã đánh chặn một số cuộc tấn công từ Iran, mảnh vỡ rơi xuống gây thiệt hại vật chất nhỏ nhưng không có thương vong. Bộ Ngoại giao Bahrain lên án các cuộc tấn công và kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có biện pháp buộc Iran tuân thủ Nghị quyết 2817 liên quan đến các hành động thù địch nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh và Jordan.

Những diễn biến trên cho thấy triển vọng đối thoại giữa Washington và Tehran vẫn còn nhiều trở ngại, trong khi các hoạt động quân sự và sức ép kinh tế tiếp tục làm gia tăng nguy cơ bất ổn tại khu vực Trung Đông.