Mỹ để ngỏ khả năng đàm phán với Iran trong bối cảnh nguy cơ đối đầu leo thang

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh tại Nhà Trắng. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Theo kênh truyền hình Almamlakatv ngày 21/9, Mỹ vẫn để ngỏ khả năng đàm phán với Iran, đồng thời tiếp tục chính sách gây áp lực và đưa ra các lựa chọn quân sự, trong bối cảnh ngày càng lo ngại rằng bất kỳ sự leo thang nào cũng có thể ảnh hưởng đến an ninh hàng hải và năng lượng trong khu vực.

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Michael Waltz cho biết Tổng thống Donald Trump quyết tâm đảm bảo rằng Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh chính sách gây áp lực tối đa sẽ tiếp tục được duy trì.

Tuy nhiên, ông Waltz lưu ý Mỹ để ngỏ khả năng Iran quay lại đàm phán nếu các cuộc đàm phán được tiến hành "một cách thiện chí."

Trong cùng bối cảnh đó, bà Anna Paulina Luna, thành viên của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện thuộc đảng Cộng hòa, cho rằng lựa chọn tốt nhất cho Washington là đạt được một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh với Iran.

Bà lưu ý điều này đòi hỏi các cuộc đàm phán tích cực với các chính phủ có kênh liên lạc với Iran. Bà chỉ ra rằng các cuộc đàm phán dự kiến giữa ông Trump và phía Trung Quốc cũng như Nga sẽ đề cập đến cuộc chiến với Iran.

Bà Anna Paulina Luna còn nhấn mạnh bà sẽ tiếp tục khuyên Tổng thống Mỹ ủng hộ một giải pháp hòa bình, trong khi quyết định cuối cùng về diễn biến đàm phán và cuộc chiến vẫn nằm trong tay ông Trump.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh cảnh báo an ninh leo thang. Iran cho biết họ đã nhận được thông tin tình báo về ý định của Washington nhằm nối lại hoạt động quân sự, trong khi các đại sứ quán Mỹ tại nhiều quốc gia trong khu vực đưa ra cảnh báo an ninh./.