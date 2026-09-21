Mỹ để ngỏ cánh cửa đối thoại với Iran, kế hoạch Gaza chờ một diễn biến mới ở Israel

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz. (Nguồn: Anadolu)

Theo kênh truyền hình Almamlakatv, phát biểu tại sự kiện Al-Monitor Live ở New York, bên lề Tuần lễ Cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông Waltz cho biết, chính quyền Tổng thống Donald Trump tin rằng thời gian đang đứng về phía Mỹ trong cuộc xung đột với Iran, bắt đầu từ ngày 28/2.

Theo ông Waltz, Tổng thống Trump quyết tâm bảo đảm rằng Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh chính sách gây áp lực tối đa sẽ tiếp tục được duy trì. Tuy nhiên, ông lưu ý “cánh cửa vẫn mở để Iran trở lại bàn đàm phán” nếu các cuộc đàm phán được tiến hành “một cách thiện chí”.

Gọi những thông tin cho rằng Tehran đưa ra điều kiện chấm dứt các biện pháp trừng phạt của Mỹ và yêu cầu bồi thường để nối lại đàm phán là “viển vông”, nhà ngoại giao nói rõ: “Họ sẽ trở lại, hy vọng là một cách hòa bình và ngoại giao”.

Trong khi đó, bà Anna Paulina Luna, thành viên của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện thuộc đảng Cộng hòa, cho rằng, lựa chọn tốt nhất cho Washington là đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột với Iran. Bà lưu ý điều này đòi hỏi các cuộc đàm phán tích cực với các chính phủ có kênh liên lạc với Tehran.

Nữ nghị sĩ chỉ ra rằng, các cuộc đàm phán dự kiến giữa ông Trump và phía Trung Quốc cũng như Nga sẽ đề cập cuộc xung đột với Iran. Bà còn nhấn mạnh bà sẽ tiếp tục khuyên Tổng thống Mỹ ủng hộ một giải pháp hòa bình, trong khi quyết định cuối cùng về diễn biến đàm phán và cuộc xung đột vẫn nằm trong tay ông Trump.

Về tình hình Gaza, Đại sứ Waltz mô tả cách tiếp cận của chính quyền Tổng thống Trump là “một kiểu chủ nghĩa đa phương mới” và cho biết, các cuộc thảo luận với Israel về việc triển khai kế hoạch 20 điểm của Tổng thống Trump cho dải đất ven Địa Trung Hải này có thể “tiến triển sau khi các cuộc bầu cử được giải quyết”, ám chỉ cuộc bầu cử Quốc hội Israel ngày 27/10.

Kế hoạch của Tổng thống Trump bao gồm thành lập một chính quyền Palestine mang tính kỹ trị, tái thiết Gaza và triển khai một Lực lượng Ổn định quốc tế. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán về việc Hamas giải giáp và Israel rút quân vẫn đình trệ.