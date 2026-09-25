Mỹ đề nghị nới hạn chế đưa người di cư sang nước thứ ba

Người di cư vượt sông Rio Bravo ở biên giới Mỹ - Mexico. Ảnh: THX/TTXVN

Đề nghị được đưa ra sau khi tuần trước, một tòa phúc thẩm liên bang về cơ bản giữ nguyên phán quyết hạn chế trục xuất người nhập cư sang nước thứ ba. Tuy nhiên, phán quyết này vẫn chưa có hiệu lực vì tòa phúc thẩm tạm hoãn thi hành trong thời gian xem xét vụ việc. Đến tối 23/9, tòa chấm dứt việc tạm hoãn, khiến các hạn chế bắt đầu có hiệu lực.

Chính phủ Mỹ sau đó đề nghị Tòa án Tối cao tạm dỡ bỏ các hạn chế cho đến khi có quyết định tiếp theo, đồng thời cho rằng trục xuất sang nước thứ ba là công cụ cần thiết để đưa một số người nước ngoài ra khỏi Mỹ, trong đó có những người phạm tội nghiêm trọng. Đại diện pháp lý của chính phủ, ông John Sauer, cho rằng phán quyết của tòa cấp dưới gây nhiều khó khăn về hậu cần cho hoạt động trục xuất.

Chính quyền Tổng thống Trump cho rằng việc trục xuất sang nước thứ ba là cần thiết vì quốc gia quê nhà của một số người thuộc diện bị trục xuất không đồng ý tiếp nhận họ. Tuy nhiên, theo chính sách do Quốc hội Mỹ quy định, nước này không được trục xuất người đến nơi họ có nguy cơ bị đe dọa tính mạng.