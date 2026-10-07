Mỹ đề nghị Nga cung cấp thông tin về ca tử vong tại viện nghiên cứu dịch hạch

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 6/10 cho biết Mỹ muốn Nga chia sẻ thêm dữ liệu để các nước có thể đánh giá tình hình và đưa ra biện pháp ứng phó phù hợp. Ông đồng thời nhấn mạnh rằng việc suy đoán về nguyên nhân sự việc khi thông tin còn hạn chế là chưa phù hợp.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Mỹ đã liên hệ với phía Nga từ ngày 2/10, trong đó có trao đổi giữa các chuyên gia y tế hai nước. Mỹ sau đó gửi công hàm ngoại giao chính thức đề nghị Nga cung cấp thêm thông tin.

Tổng thống Donald Trump cũng cho biết ông dự kiến trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin về vấn đề này.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: X/SecRubio

Sự việc bắt đầu gây chú ý sau khi một nữ nhân viên 28 tuổi của Viện Nghiên cứu Chống Dịch hạch Irkutsk qua đời tại bệnh viện ở thành phố Shelekhov vào ngày 2/10.

Ngày 7/10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga đã thông báo cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về trường hợp tử vong theo các quy trình đã được thiết lập. Ông Peskov cho rằng nhiều thông tin được đăng tải xung quanh vụ việc là không chính xác, đồng thời đề nghị công chúng dựa vào thông tin từ Cơ quan Liên bang về Giám sát Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng và Phúc lợi Con người Nga (Rospotrebnadzor).

Một số nguồn tin tại Nga ban đầu cho rằng nữ nhân viên có thể mắc bệnh dịch hạch thể phổi, thậm chí xuất hiện giả thuyết về việc cô tiếp xúc với mầm bệnh trong quá trình làm việc. Tuy nhiên, Rospotrebnadzor cho biết không phát hiện ca mắc bệnh dịch hạch nào trong số những người tiếp xúc với nữ nhân viên đã qua đời.

Rospotrebnadzor cũng cho biết nữ nhân viên được chẩn đoán mắc viêm phổi chưa rõ nguyên nhân. Các xét nghiệm mở rộng không phát hiện trong mẫu bệnh phẩm những vi sinh vật liên quan đến hoạt động nghề nghiệp của bệnh nhân. Một ủy ban kiểm tra an toàn sinh học cũng không phát hiện sự cố trong quá trình làm việc với các vi sinh vật gây bệnh tại viện.

Sau khi nữ nhân viên nhập viện và qua đời, một số biện pháp phòng ngừa đã được triển khai tại tỉnh Irkutsk.

Bệnh dịch hạch thể phổi là dạng bệnh do vi khuẩn Yersinia pestis gây ra. Nếu không được điều trị, bệnh có thể diễn biến nghiêm trọng, nhưng hiện có các loại kháng sinh hiệu quả. Khác với COVID-19, bệnh dịch hạch không phải một bệnh do virus có khả năng lan truyền rộng trong cộng đồng theo cách tương tự.