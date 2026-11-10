Mỹ đề nghị Iraq làm trung gian hòa giải với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AA/TTXVN phát)

Kênh truyền hình Al Hadath đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi làm trung gian hòa giải giữa Washington và Tehran.

Kênh truyền hình này dẫn các nguồn tin cho biết, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Trump, Thủ tướng al-Zaidi đã đưa ra một số đề xuất về đối thoại với Iran.

Tổng thống Mỹ đồng ý với các đề xuất này và đề nghị Thủ tướng Iraq tham gia tiến trình đàm phán. Theo kênh truyền hình này, một phái đoàn do ông al-Zaidi dẫn đầu đã bí mật tới Tehran ngay sau đó.

Kênh Al Hadath không thông tin về kết quả các cuộc đàm phán. Chính quyền Iraq hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin này./.