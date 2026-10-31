Mỹ đề nghị đồng minh NATO kiềm chế chỉ trích Nga

Theo các nguồn tin giấu tên, thông điệp trên được truyền đạt qua các cuộc họp song phương kín. Nhóm quốc gia nhận được yêu cầu trực tiếp từ Mỹ bao gồm ba nước vùng Baltic là Lithuania, Latvia và Estonia - những thành viên NATO có chung đường biên giới với Nga và luôn giữ lập trường cứng rắn nhất đối với Điện Kremlin.

Nhân vật chủ chốt truyền đạt thông điệp này là ông Elbridge Colby, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách Chính sách, người đang phụ trách việc xem xét và điều chỉnh lại bố trí lực lượng quân sự Mỹ tại Châu Âu.

Trong một cuộc họp riêng, quan chức Mỹ đã cảnh báo các đồng minh không nên khiêu khích Nga. Ông Colby cũng viện dẫn cách một số lãnh đạo châu Âu mô tả Nga đang bị dồn vào thế đường cùng như một ví dụ về phát ngôn không có lợi.

Động thái của Mỹ diễn ra trong bối cảnh Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang nối lại các nỗ lực thúc đẩy đàm phán chấm dứt xung đột tại Ukraine. Washington hiện cân nhắc các biện pháp khuyến khích kinh tế đối với Nga, bao gồm khả năng nới lỏng trừng phạt, đồng thời gia tăng sức ép yêu cầu Ukraine dừng các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng của Moscow. Hoạt động này vấp phải phản ứng của nhiều nước châu Âu vốn ủng hộ tiếp tục cấm vận Nga.

Phản ứng trước thông tin trên, các quan chức Estonia đã lên tiếng bác bỏ việc nhận được đề nghị chính thức từ Washington. Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna khẳng định Mỹ không đưa ra bất kỳ đề xuất chính thức nào yêu cầu Estonia thay đổi chính sách đối ngoại hoặc cách truyền thông về Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz cũng cho biết Warsaw không nhận được đề nghị từ Washington về việc giảm mức độ cứng rắn trong các tuyên bố liên quan đến Nga.