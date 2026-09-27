Mỹ đẩy mạnh phát triển đầu đạn hạt nhân W93 thế hệ mới trang bị cho tên lửa Trident II D5

Chương trình đầu đạn hạt nhân W93 cùng thân tái nhập Mk7 trang bị cho Hải quân Mỹ đã chính thức chuyển sang giai đoạn phát triển kỹ thuật và sản xuất (EMD). Đây là chương trình chế tạo đầu đạn hạt nhân và thân tái nhập hoàn toàn mới đầu tiên của Washington trong gần 40 năm qua, nhằm củng cố năng lực răn đe chiến lược trên biển.

Chương trình đầu đạn hạt nhân W93 và thân tái nhập Mk7 của Mỹ

Theo công bố từ Văn phòng Các chương trình Hệ thống Chiến lược (SSP) thuộc Hải quân Mỹ ngày 24/9, giai đoạn EMD tập trung vào việc hoàn thiện thiết kế kỹ thuật phục vụ sản xuất và chứng minh dây chuyền có thể chế tạo đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe. Dự án được triển khai với sự phối hợp chặt chẽ giữa Cơ quan An ninh Hạt nhân Quốc gia (NNSA), các phòng thí nghiệm quốc gia và Hải quân Mỹ.

Tên lửa Trident II D5 được phóng từ tàu ngầm Mỹ. W93/Mk7 trong tương lai sẽ bổ sung cho các đầu đạn hiện sử dụng trên dòng tên lửa này.

Phó đô đốc Douglas Williams, người phụ trách chương trình, nhấn mạnh mục tiêu trọng tâm là duy trì năng lực răn đe hạt nhân trên biển trong nhiều thập kỷ tới, đồng thời tăng khả năng thích ứng kỹ thuật trước các yêu cầu mới. Tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Trident II D5 hiện sử dụng hai dòng đầu đạn W76 (thân Mk4) và W88 (thân Mk5). Tổ hợp W93/Mk7 khi hoàn thiện sẽ được biên chế song song nhằm san sẻ nhiệm vụ chứ không thay thế hoàn toàn ngay lập tức.

Hải quân Mỹ cũng xúc tiến phiên bản nâng cấp kéo dài tuổi thọ Trident II D5LE2 để duy trì lực lượng tàu ngầm hạt nhân chiến lược sau mốc năm 2040. Về mặt ngân sách, ước tính sơ bộ từ NNSA cho thấy riêng chi phí chế tạo đầu đạn W93 tiêu tốn ít nhất 24,7 tỉ USD. Ngoài ra, Hải quân Mỹ dự kiến phân bổ thêm tối thiểu 6,4 tỉ USD cho hoạt động nghiên cứu, phát triển thân Mk7 tính đến năm tài khóa 2031.

Đáng chú ý, chương trình này có sự tham gia của Vương quốc Anh. London dự kiến phát triển gói hạt nhân nội địa riêng nhưng dùng chung thân tái nhập Mk7 cùng một số chi tiết phi hạt nhân từ phía Mỹ, đưa dự án trở thành nền tảng hiện đại hóa lực lượng răn đe chung giữa hai quốc gia.

Ukraine tập kích hạ tầng tên lửa Nga bằng tên lửa Neptune và UAV

Cùng thời điểm, chiến sự tiếp tục ghi nhận các diễn biến mới khi Ukraine thông báo thực hiện đòn tấn công phối hợp trong đêm 26/9 nhắm vào Nhà máy Cơ khí Quang học Azov ở tỉnh Rostov, Nga. Đòn đánh do lực lượng đặc nhiệm Alpha thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) phối hợp cùng Hải quân nước này tiến hành, kết hợp tên lửa hành trình Neptune với ba loại phương tiện bay không người lái phản lực gồm Ruta, Palianytsia và Bars.

Tên lửa hành trình Neptune của Ukraine, được giới thiệu vào tháng 10/2025.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố đợt tập kích đã gây cháy tại một xưởng đúc và làm hư hỏng thiết bị ở năm tòa nhà sản xuất. Nhà máy Azov trực thuộc Tập đoàn Tên lửa Chiến thuật Nga, đóng vai trò then chốt trong chuỗi cung ứng khi sản xuất thiết bị quang học, khí tài quang điện tử, linh kiện cho pháo binh và đầu tự dẫn radar của tên lửa chiến thuật.

Nguyên bản của tên lửa Neptune là vũ khí chống hạm tầm bắn 300 km. Sau đó, Ukraine hoán cải sang nhiệm vụ tập kích mặt đất với biến thể Long Neptune (Neptune-D) mang tầm bắn công bố lên đến 1.000 km và đầu đạn 260 kg. Tháng 6 vừa qua, Cục thiết kế Luch của Ukraine đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác cùng tập đoàn quốc phòng MBDA của châu Âu để tiếp tục nâng cấp dự án Neptune-2.

Đức ra mắt UAV đánh chặn Neptor tốc độ 350 km/h

Tại triển lãm quốc phòng Euro Defence Expo 2026 ở Essen (Đức), công ty THYRA đã giới thiệu giải pháp phòng không tầm gần mang tên Neptor. Đây là dòng thiết bị bay không người lái được thiết kế riêng cho nhiệm vụ đánh chặn các mục tiêu đường không cỡ nhỏ.

Hệ thống đánh chặn UAV Neptor của THYRA được trưng bày tại Euro Defence Expo 2026 ở Essen, Đức.

Theo số liệu kỹ thuật được nhà sản xuất công bố, Neptor có trọng lượng cất cánh tối đa 3,2 kg, tải trọng 0,5 kg, tầm hoạt động 24 km và tốc độ bay tối đa 350 km/h. Khí tài sử dụng cảm biến ảnh nhiệt để khóa và bám bắt mục tiêu. Hệ thống có hai phương thức triển khai: phiên bản mang vác cho phép binh sĩ chỉ định mục tiêu trước khi phóng (khóa trước khi phóng) và phiên bản bệ phóng cố định điều khiển từ xa, cho phép phương tiện trực chiến chờ lệnh mà không cần kíp vận hành túc trực liên tục.

Neptor hiện đang ở cấp độ sẵn sàng công nghệ TRL 5 (thử nghiệm trong môi trường liên quan) và chưa phải sản phẩm hoàn thiện biên chế chính thức. Tốc độ 350 km/h của Neptor có thể gặp thách thức trước những dòng UAV phản lực mới đạt vận tốc lên tới 600 km/h. Dù vậy, phương tiện này mở ra giải pháp chi phí thấp nhằm bảo vệ các vị trí trọng yếu như kho đạn, sân bay và đài radar trước những cuộc tập kích ồ ạt bằng UAV tự sát.