Mỹ đầu tư 180 triệu USD tăng cường 'chủ quyền hạt giống'

Nông dân chuẩn bị nông sản để bán tại một khu chợ trời ở Washington, DC.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sáng kiến này sẽ tập trung đầu tư cho Hệ thống Nguồn gen Thực vật Quốc gia (NPGS) thuộc Cơ quan Nghiên cứu Nông nghiệp (ARS). NPGS hiện lưu giữ hơn 600.000 mẫu nguồn gen, đại diện cho hơn 16.000 loài. Trong khuôn khổ sáng kiến, USDA sẽ giải trình tự các bộ sưu tập những cây trồng chủ lực nhằm khai thác tiềm năng của các nguồn tài nguyên di truyền mà Mỹ đang nắm giữ, đồng thời xác định những thiếu hụt trong nguồn gen cây trồng để ưu tiên bổ sung và nghiên cứu.

Theo Bộ trưởng Rollins, Mỹ không thể để tương lai của các loại cây trồng và hạt giống phụ thuộc vào các đối thủ nước ngoài. Bà cho rằng việc bảo đảm các nguồn đầu vào thiết yếu cho ngành nông nghiệp là một phần trong nỗ lực đặt nông dân Mỹ lên trên hết và bảo đảm năng lực sản xuất nông nghiệp trong tương lai.

Khu vực bán rau, củ tại một siêu thị ở Washington, DC.

USDA cho biết các đối thủ nước ngoài đang tích cực thu thập và giải trình tự các nguồn tài nguyên di truyền thực vật trên toàn thế giới, trong khi Mỹ chưa khai thác đầy đủ thông tin di truyền trong các bộ sưu tập của mình. Sáng kiến mới sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách này và giảm nguy cơ Mỹ phải phụ thuộc vào nước ngoài đối với các nguồn tài nguyên nông nghiệp thiết yếu.

Trong thời gian 2 năm, USDA dự kiến xác định đặc điểm và giải trình tự nhiều bộ sưu tập thuộc NPGS, đồng thời ứng dụng các công nghệ tiên tiến, trong đó có trí tuệ nhân tạo (AI), để xác định những đặc tính có giá trị. Theo USDA, dữ liệu thu được sẽ giúp các nhà nghiên cứu Mỹ phản ứng nhanh hơn trước các loại sâu bệnh mới xuất hiện và hỗ trợ phát triển các giống cây trồng mới, qua đó mang lại lợi ích cho nông dân và người tiêu dùng.

Một cánh đồng trồng đậu tương tại bang Maryland, Mỹ.

Thứ trưởng Nông nghiệp Mỹ Stephen Vaden nhấn mạnh các nguồn tài nguyên nông nghiệp của nước này là “một tài sản chiến lược quốc gia”, đồng thời cho rằng cần đánh giá các nguồn tài nguyên trong nước, xác định những điểm dễ bị tổn thương và bảo đảm Mỹ không phải phụ thuộc vào các đối thủ nước ngoài đối với những nguồn tài nguyên nông nghiệp quan trọng.

Cùng với sáng kiến trên, USDA đang mở rộng Biên bản ghi nhớ với Bộ Tư pháp Mỹ nhằm tăng cường cạnh tranh trên thị trường các đầu vào nông nghiệp, trong đó tiếp tục chú trọng thị trường hạt giống. Quan hệ hợp tác mở rộng được kỳ vọng giúp nông dân Mỹ có thêm thông tin minh bạch, mức độ cạnh tranh cao hơn và nhiều lựa chọn hơn trên thị trường hạt giống.

Trong năm tài chính 2026, Cơ quan Phát triển Nông thôn của USDA đã đầu tư gần 25 tỷ USD dưới hình thức các khoản vay và trợ cấp nhằm hỗ trợ các cộng đồng nông thôn. Các khoản đầu tư tập trung vào cơ sở hạ tầng, nhà ở, điện, viễn thông, cơ sở y tế, doanh nghiệp nhỏ và khắc phục hậu quả thiên tai.