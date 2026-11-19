Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Washington, D.C. Ảnh: AA/TTXVN phát

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết đã có cuộc gặp với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. để thảo luận về thương mại, an ninh quốc gia và nhiều vấn đề khác. Nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ vui mừng khi hai bên đạt được một thỏa thuận thương mại “mới và hoàn toàn khác biệt” với Philippines.

Trước đó, tại tiệc chiêu đãi cấp nhà nước do Tổng thống Marcos chủ trì, ông Trump cũng thông báo hai nước đã hoàn tất một thỏa thuận thương mại lớn. Theo ông, thỏa thuận bảo đảm sự công bằng cho cả hai bên và quá trình đàm phán diễn ra nhanh chóng hơn dự kiến.

Tổng thống Trump đến Manila ngày 17-11, bắt đầu chuyến công du châu Á. Tại đây, ông tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ và có các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo Philippines.

Chương trình công du của nhà lãnh đạo Mỹ còn bao gồm cuộc gặp với các thành viên Nhóm Bộ tứ (Quad) và tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) năm 2026 tại Thâm Quyến, Trung Quốc.

Việc hai bên công bố đạt thỏa thuận được xem là diễn biến đáng chú ý trong quan hệ kinh tế Mỹ - Philippines. Tuy nhiên, khi chưa có thông tin về phạm vi cam kết, mức thuế và các lĩnh vực được điều chỉnh, tác động cụ thể của thỏa thuận đối với hoạt động thương mại song phương vẫn chưa thể xác định.