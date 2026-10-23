Mỹ đạt thỏa thuận mua 850 tiêm kích F-35 trong 10 năm, Nga tung tên lửa Filin tầm bắn 1.200 km

Tình hình quân sự thế giới ghi nhận những chuyển động chiến lược lớn: Bộ Quốc phòng Mỹ và tập đoàn Lockheed Martin vừa thiết lập thỏa thuận khung kéo dài 10 năm nhằm cung cấp tối thiểu 850 tiêm kích tàng hình F-35 cho quân đội Mỹ. Cùng lúc đó, các dữ liệu ảnh vệ tinh cho thấy Iran đang nỗ lực khôi phục căn cứ không quân ngầm trọng yếu Eagle 44, còn chiến trường Ukraine ghi nhận sự xuất hiện của tên lửa hành trình giá rẻ Filin do Nga phát triển.

Chiến lược mua sắm dài hạn đối với tiêm kích tàng hình F-35

Ngày 22/10, Bộ Quốc phòng Mỹ cùng Lockheed Martin đã công bố thỏa thuận khung 10 năm để bàn giao ít nhất 850 tiêm kích F-35 Lightning II cho các quân chủng Mỹ. Gói hợp đồng này bao gồm máy bay, phụ tùng ban đầu, bộ nâng cấp và các dịch vụ hậu cần kỹ thuật đi kèm.

Tiêm kích F-35A của Không quân Mỹ hoạt động tại khu vực trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM). Ảnh: Không quân Mỹ

Thỏa thuận áp dụng cho các lô sản xuất từ 21 đến 30, duy trì nhịp độ sản xuất 156 chiếc mỗi năm cho cả lực lượng vũ trang Mỹ và các đối tác quốc tế, tương đương tổng cộng 1.560 chiếc trong 10 năm. Hiện giá trị từng hợp đồng cụ thể, đơn giá xuất xưởng, lịch giao dịch và cơ cấu tỷ lệ giữa ba biến thể F-35A, F-35B, F-35C chưa được ấn định chi tiết. Lockheed Martin cũng cam kết tự đầu tư tối thiểu 7 tỉ USD vào chương trình.

Thay vì ký hợp đồng ngắn hạn từng đợt như trước, cơ chế đặt hàng dài hạn giúp ổn định chuỗi cung ứng linh kiện và hạ giá thành sản xuất. Trên toàn cầu hiện có hơn 1.375 chiếc F-35 đang vận hành tại 42 căn cứ, tích lũy hơn 1 triệu giờ bay an toàn.

Khả năng chịu đựng và điểm yếu của căn cứ không quân ngầm Eagle 44

Tại Trung Đông, ảnh vệ tinh của Planet Labs công bố ngày 22/10 cho thấy Iran đang tích cực khắc phục các hư hại tại căn cứ không quân ngầm Eagle 44 (Oghab 44) thuộc tỉnh Hormozgan, nằm cách eo biển Hormuz khoảng 160 km về phía Tây Bắc.

Máy bay trong căn cứ không quân ngầm Eagle 44 của Iran. Ảnh: Truyền thông Iran

Cơ sở này được khởi công xây dựng trong lòng núi từ năm 2013, kết nối với đường băng lộ thiên dài 4,3 km thông qua các đường lăn xuyên mỏm núi. Dù từng hứng chịu ít nhất 3 đợt không kích trong năm 2026 khiến các công trình phụ trợ hư hại, bốn cửa hầm chính vẫn đứng vững nhờ tầng địa chất đá dày bảo vệ.

Đến cuối tháng 9/2026, đường băng chính đã được dọn sạch vật cản và một nhánh đường lăn mới ở phía Tây đang được rải bê tông hoàn thiện. Giới phân tích quân sự nhận định, điểm yếu chiến thuật cốt lõi của các căn cứ ngầm như Eagle 44 không nằm ở kho chứa sâu mà nằm ở cửa hầm và hệ thống đường lăn kết nối ra bên ngoài, nơi đối phương có thể tập kích nhằm phong tỏa phương tiện bên trong.

Đặc tính kỹ thuật tên lửa hành trình Filin mới của Nga

Trên chiến trường Đông Âu, Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) xác nhận quân đội Nga đã bắt đầu triển khai dòng tên lửa hành trình mới mang tên Filin (Cú đại bàng) kể từ cuối mùa hè năm 2026. Vũ khí này do Hiệp hội sản xuất khoa học Molniya trực thuộc Tập đoàn Tên lửa Chiến thuật Nga phát triển.

Mô hình 3D tên lửa hành trình Filin của Nga. Ảnh: War&Sanctions

Filin được thiết kế phóng từ mặt đất, sử dụng tầng đẩy phụ nhiên liệu rắn trước khi kích hoạt động cơ phản lực chính. Thân tên lửa dài 3,5 m, sải cánh 3 m, cấu tạo từ vật liệu composite sợi carbon, sợi thủy tinh kết hợp một số chi tiết in 3D nhằm hạ giá thành và đẩy nhanh tiến độ chế tạo.

Thông số kỹ thuật Đặc tính tên lửa hành