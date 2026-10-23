Mỹ đạt thỏa thuận khung sản xuất 850 máy bay chiến đấu F-35

Máy bay chiến đấu tàng hình F-35 Lightning II bay trình diễn trong cuộc tập trận Astral Knight 2024 ở Powidz, Ba Lan. Ảnh: PAP/TTXVN

Thỏa thuận đặt mục tiêu duy trì sản lượng F-35 ở mức 156 chiếc/năm. Ngoài máy bay dành cho quân đội Mỹ, chương trình còn bao gồm các đơn hàng quốc tế, phụ tùng ban đầu, bộ thiết bị nâng cấp và hoạt động bảo dưỡng, hỗ trợ đội máy bay trong 10 năm.

Thỏa thuận dự kiến có giá trị tối thiểu 78 tỷ USD, song mức giá và các điều khoản cuối cùng vẫn cần được hoàn tất. Đổi lại cam kết mua sắm dài hạn của chính phủ, Lockheed Martin sẽ tự đầu tư ít nhất 7 tỷ USD để hỗ trợ chương trình, mở rộng năng lực sản xuất, nâng cao hiệu quả và củng cố chuỗi cung ứng.

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách mua sắm Michael Duffey cho biết thỏa thuận phản ánh cách tiếp cận mới nhằm ổn định nền công nghiệp quốc phòng, đẩy nhanh và mở rộng quy mô sản xuất. Việc gắn các ưu đãi tài chính với kết quả thực tế được kỳ vọng giúp quân đội Mỹ có đủ trang bị, đồng thời giảm chi phí thông qua mua sắm dài hạn và chiết khấu theo số lượng.

F-35 là dòng máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm có khả năng tàng hình, được Mỹ phát triển cùng một số đối tác quốc tế. Máy bay có 3 phiên bản, với giá mỗi chiếc dao động khoảng 92-121 triệu USD tùy loại. Đây là một trong những chương trình vũ khí chủ chốt của Mỹ, đồng thời thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng quốc tế.

Lockheed Martin ước tính chương trình F-35 sẽ hỗ trợ khoảng 317.000 việc làm và tạo ra gần 79 tỷ USD hoạt động kinh tế mỗi năm trong thập kỷ tới, góp phần duy trì mạng lưới các nhà cung cấp và năng lực sản xuất quốc phòng của Mỹ.

Thỏa thuận khung trên vẫn còn phải đợi sự chấp thuận của Quốc hội Mỹ. Sau khi được phê duyệt, cơ quan quản lý chương trình F-35 và Lockheed Martin sẽ hoàn tất các điều khoản hợp đồng, giá cả và lộ trình bàn giao.