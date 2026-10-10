Mỹ đạt thỏa thuận hàng triệu tấn dầu diesel với Nga

Giá nhiên liệu thế giới đã tăng mạnh từ cuối tháng 2 sau khi các cuộc tấn công khiến Iran phong tỏa Eo biển Hormuz. Ảnh: Daily Commercial News

Theo thông báo trên mạng xã hội Truth Social ngày 9-10, hai bên thống nhất Nga sẽ lập tức cung cấp cho Mỹ hơn 300.000 tấn dầu diesel, bổ sung thêm 500.000 tấn vào tháng 11 và một triệu tấn nữa ngay sau đó.

Bên cạnh đó, Tổng thống Trump cho biết Nga có thể cung cấp thêm tới 3 triệu tấn trong thời gian ngắn, tùy thuộc vào tình trạng vận hành của các nhà máy lọc dầu nước này. Việc Mỹ kiểm soát eo biển Hormuz kết hợp với nguồn cung bổ sung từ Nga được kỳ vọng sẽ giúp giảm bớt chi phí cho người dân, đặc biệt là nông dân, chủ trang trại và tài xế xe tải.

Sau tuyên bố này, Bộ Tài chính Mỹ đã cấp giấy phép tạm thời cho phép dầu diesel của Nga tiếp cận thị trường cho đến ngày 7-4-2027, qua đó đảo ngược một phần các biện pháp trừng phạt được áp đặt từ tháng 10-2025 nhằm hạn chế nguồn thu của Mátxcơva.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh giá nhiên liệu thế giới đã tăng mạnh từ cuối tháng 2 sau khi các cuộc tấn công khiến Iran phong tỏa Eo biển Hormuz. Theo Hiệp hội Ôtô Mỹ (AAA), giá diesel bình quân tại nước này đạt 6,28 USD mỗi gallon vào ngày 8-10, tăng khoảng 70% kể từ khi chiến sự bùng phát.

Về phía Nga, Điện Kremlin đã xác nhận năng lượng là một trong những nội dung trong cuộc điện đàm kéo dài 90 phút ngày 9-10 giữa lãnh đạo hai nước, đồng thời tái khẳng định sẵn sàng cung cấp dầu mỏ cùng các sản phẩm dầu khí cho thị trường Mỹ và quốc tế.

Tuy nhiên, giới phân tích giữ quan điểm hoài nghi về hiệu quả lâu dài của thỏa thuận vì lượng dầu diesel trong thỏa thuận là không đáng kể so với quy mô xuất khẩu thông thường của Nga khi hệ thống lọc dầu hoạt động ổn định.

Theo giới quan sát, đây chỉ là một nguồn cung bổ sung trước mắt cho thị trường đang rất căng thẳng chứ chưa phải là giải pháp triệt để.

Thỏa thuận này cũng vấp phải phản ứng từ Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky công khai chỉ trích quyết định nới lỏng trừng phạt của Mỹ, cho rằng điều này sẽ mang lại nguồn thu bổ sung để Nga tiếp tục chiến dịch quân sự, đồng thời đánh giá đây là động thái không phù hợp trong bối cảnh các phái đoàn quốc tế đang nỗ lực đàm phán giải pháp chấm dứt xung đột.