Mỹ đạt thỏa thuận bán khí tài quân sự trị giá 4 tỷ USD cho Hy Lạp

Ngày 7/10, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và người đồng cấp Hy Lạp Giorgos Gerapetritis đã đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Mỹ - Hy Lạp lần thứ 6 tại thủ đô Athens. Sự kiện đánh dấu việc hai bên thông qua hàng loạt thỏa thuận mới trải dài từ an ninh, quốc phòng đến hợp tác năng lượng.

Tâm điểm đáng chú ý nhất là việc công bố thương vụ bán khí tài quân sự trị giá 4 tỷ USD nhằm hỗ trợ kế hoạch phòng thủ dài hạn của Athens.

Chuyến thăm Hy Lạp lần này là chặng dừng chân thứ hai trong chuyến công du ba nước đồng minh NATO của Ngoại trưởng Rubio, diễn ra sau chuyến thăm Iceland và ngay trước thềm chuyến đi tới Bồ Đào Nha vào ngày 8/10.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và người đồng cấp Hy Lạp Giorgos Gerapetritis trong cuộc họp báo chung hôm 7/10. Ảnh chụp màn hình.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung, ông Rubio kêu gọi các nước châu Âu chia sẻ nhiều hơn trách nhiệm phòng thủ, đồng thời đánh giá cao Hy Lạp khi nước này duy trì chi tiêu quốc phòng ở mức 5% GDP theo mục tiêu Tổng thống Mỹ Donald Trump đề ra.

"Một điểm mà chúng tôi hoàn toàn nhất trí là các quốc gia châu Âu cần phải gánh vác phần trách nhiệm lớn hơn trong việc bảo vệ chính lục địa của mình, và Hy Lạp đang làm chính xác điều đó", ông Rubio nhấn mạnh.

Theo thỏa thuận, Hy Lạp tiếp tục nâng cấp phi đội F-16 với hệ thống điện tử theo cấu hình Viper, tiếp nhận xe bọc thép Stryker và chuẩn bị tích hợp tiêm kích F-35 vào lực lượng không quân. Athens cũng sẽ tham gia Chương trình Đối tác Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ thông qua hợp tác trực tiếp với Vệ binh Quốc gia bang Florida.

Hai nước đồng thời ký bản ghi nhớ về sáng kiến an ninh chung, nhằm tăng cường chia sẻ thông tin tình báo chống khủng bố giữa các cơ quan thực thi pháp luật. Washington và Athens cũng cam kết phối hợp bảo vệ biên giới, ngăn chặn hoạt động di cư bất hợp pháp và đấu tranh với các mạng lưới tội phạm, buôn lậu cổ vật. Các cơ quan Mỹ tham gia gồm Bộ Ngoại giao, Bộ An ninh Nội địa, FBI và Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới.

Trong lĩnh vực năng lượng, hai bên nhất trí mở rộng vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Mỹ, phát triển Hành lang Khí đốt Bắc - Nam (Vertical Gas Corridor), tăng cường kết nối lưới điện và thăm dò hydrocarbon. Washington và Athens cũng thúc đẩy hợp tác về tính toán hiệu năng cao, an ninh mạng và công nghệ quốc phòng tiên tiến.

Ngoại trưởng Hy Lạp Gerapetritis cho biết hai bên cũng thảo luận về xung đột ở Trung Đông và Ukraine. Ông nhấn mạnh kế hoạch 20 điểm cần chuyển sang "giai đoạn B" nhằm hướng tới hòa bình lâu dài và tái thiết Gaza.