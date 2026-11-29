Financial Times và Washington Post ngày 28/11 đưa tin, khoảng 6 UAV đã được phát hiện hoạt động gần căn cứ không quân Lakenheath, thuộc hạt Suffolk, Anh. Quân đội Mỹ đã sử dụng công nghệ chống UAV để đánh chặn và đẩy các thiết bị bay này ra khỏi khu vực. Tuy nhiên, lực lượng chức năng Anh và Mỹ không thu hồi được bất kỳ thiết bị nào để phục vụ điều tra.

Việc không thể thu hồi các UAV khiến giới chức hai nước chưa xác định được đầy đủ đặc điểm và mục đích hoạt động của chúng. Financial Times cho biết, các cơ quan chức năng không loại trừ khả năng những thiết bị này được trang bị vũ khí, thiết bị do thám hoặc các phương tiện kỹ thuật khác. Một số nguồn tin am hiểu vụ việc cũng cho biết Iran đang bị nghi ngờ có liên quan đến sự cố xảy ra hồi giữa tháng 11. Tuy nhiên, thông tin này hiện chưa được xác minh độc lập.

Căn cứ Lakenheath là một trong những cơ sở quân sự quan trọng của Mỹ tại Anh, nơi đồn trú của Không đoàn Tiêm kích số 48 thuộc Không quân Mỹ, với khoảng 7.000 quân nhân tại ngũ. Vụ việc tiếp tục làm nổi bật những quan ngại về nguy cơ UAV xâm nhập, đe dọa an ninh tại các căn cứ quân sự, kể cả những cơ sở được bảo vệ nghiêm ngặt.

Đáng chú ý, sự cố xảy ra chỉ vài tuần sau một vụ việc an ninh khác gần căn cứ không quân Fairford của Anh, nơi Không quân Mỹ sử dụng. Hiện các thông tin về khả năng Iran liên quan đến vụ UAV xuất hiện gần căn cứ Lakenheath vẫn chưa được xác nhận. Tuy nhiên các diễn biến này cho thấy những thách thức ngày càng lớn trong công tác bảo đảm an ninh tại các cơ sở quân sự trước sự gia tăng của các mối đe dọa từ thiết bị bay không người lái.