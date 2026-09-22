Mỹ đang lên kế hoạch thành lập “lực lượng AI” và bổ nhiệm cố vấn mới

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Washington D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Thông tin được ông Trump đăng tải trên mạng xã hội Truth Social ngày 19-9, song chưa nêu chi tiết về cơ cấu hay chức năng của các sáng kiến này.

Nếu được triển khai, đây sẽ là lần thứ hai chính quyền của ông thiết lập vị trí “đặc trách AI”, sau khi nhà đầu tư David Sacks rời vai trò này hồi đầu năm.

Động thái diễn ra trước thềm cuộc gặp dự kiến giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào 24-9, khi AI trở thành chủ đề then chốt trong cạnh tranh chiến lược giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Một số lãnh đạo công nghệ Mỹ cho rằng việc siết quản lý có thể làm chậm đổi mới và ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh trước các doanh nghiệp Trung Quốc.

Song song, các cuộc trao đổi cấp cao Mỹ - Trung cũng đề cập tới các mô hình AI “trọng số mở” và “đóng”, cùng vai trò của đất hiếm trong chuỗi cung ứng bán dẫn.

AI đang nổi lên như lĩnh vực cạnh tranh cốt lõi, định hình cán cân công nghệ toàn cầu.