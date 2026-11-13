Xe tăng M1A2 SEPv4 Abrams.

Xe tăng M1A2 SEPv4 dự kiến ​​sẽ đi vào hoạt động từ mùa Xuân năm 2023. Phiên bản Abrams mới nhất này được trang bị đạn dược cho pháo nòng trơn 120mm M256, camera ảnh nhiệt thế hệ thứ 3 và thiết bị đo khoảng cách laser cải tiến.

Kế hoạch còn bao gồm trang bị thêm lớp giáp đa tầng hiện đại hóa, cùng với hệ thống cảnh báo bằng laser và hệ thống bảo vệ chủ động.

Chiếc xe đã được ra mắt, thử nghiệm và mọi thứ có vẻ hoạt động như mong đợi, nhưng khách hàng không còn hài lòng với trọng lượng chiến đấu, vốn đã đạt mức kỷ lục 78 tấn. Trong khi đó, tiền nhiệm của nó là M1A2 SEPv3, chỉ nặng "vỏn vẹn" 66,8 tấn.

Kết quả là chương trình đã bị hủy bỏ và khoản tiền 400 triệu USD đã chi ra bị xóa sổ. Hiện vật duy nhất còn sót lại hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Thiết giáp và Kỵ binh ở Fort Moore, Georgia.

Hiện tại mọi nỗ lực đang tập trung vào mẫu M1E3 mới, giống như T-14 Armata có kíp lái đặt ở phía trước thân xe và tháp pháo không người lái. Trọng lượng của nó đã được giảm xuống còn 54,4 tấn.

Năm nay, kế hoạch đầu tư cho cải tiến mới nhất này là 723,5 triệu USD. Thêm 474 triệu USD nữa sẽ được chi vào năm 2027. Chi phí sản xuất một chiếc xe tăng hiện được ước tính khoảng 15 triệu USD.

Tuy nhiên nguồn kinh phí nói trên không đảm bảo các quan chức Lầu Năm Góc sẽ tiếp tục dự án này và bắt đầu nghiên cứu một phiên bản M1E4 "tiên tiến" hơn nữa.

Pháo tự hành XM1203 NLOS-C.

Người Mỹ cũng nhiều lần nỗ lực thay thế pháo tự hành M109 155mm của họ. Vào những năm 1990, đó là dự án đầy tham vọng XM2001 Crusader. Hiệu suất của vũ khí này vẫn rất ấn tượng.

Tuy nhiên, giá của một chiếc xe chiến đấu duy nhất vào thời điểm đó cực kỳ cao - lên tới 25 triệu USD. Tổng chi phí cho toàn bộ vòng đời của dự án dự kiến ​​sẽ tiêu tốn của người đóng thuế Mỹ 170 tỷ USD.

Chương trình tiếp theo là XM1203 NLOS-C, pháo tự hành hạng nhẹ với khả năng khiêm tốn hơn nhiều, nhưng nó cũng bị ngừng cấp kinh phí.

Năm 2018, công việc chế tạo pháo tự hành XM1299 bắt đầu, nó được trang bị pháo XM907 với nòng dài khoảng 9m. Tầm bắn dự kiến ​​sẽ tăng lên 70km và với đạn dẫn đường sẽ đạt cự ly 120km. Tốc độ bắn được nâng cao nhờ việc trang bị hệ thống nạp đạn tự động.

Các thử nghiệm đã chỉ ra việc bắn ở cự ly tối đa, do áp suất cực lớn của khí thuốc phóng, dẫn đến sự mài mòn nhanh chóng và nghiêm trọng của nòng pháo.

Kết quả là công việc đã bị đình trệ vào năm 2024, bất chấp việc đã chi ra 486 triệu USD. Khi đã rơi vào bế tắc, việc mua sắm các hệ thống pháo binh nước ngoài không còn bị loại trừ nữa, điều quan trọng là chúng phải đáp ứng các yêu cầu tác chiến hiện đại.

Theo Rossiyskaya Gazeta