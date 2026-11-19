Chiều 19-11, tại sân bay Gia Lâm, Tiểu ban Nội dung đã tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch công tác chuẩn bị tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026. Hội nghị dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Phạm Thanh Khiết, Phó chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Trưởng Tiểu ban Nội dung, đã tập trung rà soát tiến độ, thảo luận các nhiệm vụ trọng tâm và kiểm tra thực địa khu vực tổ chức triển lãm.

Theo báo cáo của Tiểu ban Nội dung, diện tích đăng ký trưng bày trong nhà đạt 8.473m², với 17 gian hàng quốc gia. Khu vực trưng bày ngoài trời có tổng diện tích 5.925m², trong đó Mỹ đăng ký 3.000m², Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) 2.200m².

Quang cảnh Hội nghị.

Được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Triển lãm năm nay sẽ trưng bày bổ sung 5 sản phẩm ngoài trời gồm:Xuồng không người lái cảm tử XKNL-01, XKNL-02, XKNL-03, Phương tiện ngầm không người lái UUV-01(Viện Thiết kế tàu quân sự/Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng), và UAV mang bom lượn (Viện Vũ khí/Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng).

Đại diện các cơ quan, đơn vị đề xuất ý kiến nhằm chuẩn bị tốt nhất cho Triển lãm.

Bên cạnh các sản phẩm công nghiệp quốc phòng do Việt Nam sản xuất, Triển lãm còn bố trí không gian giới thiệu sản phẩm kinh tế - quốc phòng và văn hóa ba miền.

Theo Ban tổ chức, tại không gian trải nghiệm “Phóng viên chiến trường” và khu trải nghiệm quốc phòng, trò chơi quân sự rộng 11.000m², khách tham quan sẽ có dịp tìm hiểu về hoạt động quân y, kỹ thuật đặc công, công tác huấn luyện chó nghiệp vụ và tham gia bắn súng mô phỏng. Không gian mô phỏng tàu chiến do Tập đoàn Viettel đề xuất đang được nghiên cứu bố trí phù hợp với yêu cầu thiết kế.

Thiếu tướng Phạm Thanh Khiết chủ trì kiểm tra thực địa khu vực tổ chức Triển lãm.

Trong khuôn khổ triển lãm, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng sẽ tổ chức 8 phiên hội thảo hợp tác công nghiệp quốc phòng với các đối tác Mỹ, Canada, Nga, Anh, Slovakia, Bulgaria, Nhật Bản và Hàn Quốc. Ngoài ra còn có hội thảo “Hợp tác quốc tế phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo vì hòa bình và phát triển bền vững” do Cục Khoa học quân sự tổ chức; Hội thảo của Bộ Công an.

Tiểu ban Nội dung tập trung phối hợp hoàn chỉnh mặt bằng khu vực khai mạc, chuẩn bị công tác đón đại biểu và lấy ý kiến về lộ trình tham quan sau lễ khai mạc. Hiện trang thông tin điện tử chính thức của Triển lãm đã tích hợp chức năng đăng ký tham quan. Dự kiến Triển lãm sẽ mở cửa cho người dân vào ngày cuối cùng của Triển lãm, theo kế hoạch sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 13-12.

Hội nghị nhất trí cho rằng cần tăng cường công tác tuyên truyền về thời gian được phép tham quan triển lãm, hướng dẫn phân luồng di chuyển và các quy định liên quan, bao gồm hạn chế mang đồ xách tay để tránh mất thời gian soi chiếu qua máy kiểm tra an ninh.