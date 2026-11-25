Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng. Ảnh: AA/TTXVN phát

Theo The Jerusalem Post ngày 24/11, chiến lược của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Iran đang bộc lộ những giới hạn. Ông Amir Bohbot, chuyên gia phân tích của tờ báo, nhận định Washington có thể khiến Tehran chịu tổn thất lớn, nhưng chưa thể buộc nước này chấp nhận các điều kiện của Mỹ.

Sau chiến dịch "Sư tử gầm", Washington kỳ vọng các biện pháp trừng phạt kinh tế, phong tỏa hải quân và đe dọa tấn công thêm những mục tiêu chiến lược sẽ khiến Iran phải nhượng bộ tại bàn đàm phán. Tuy nhiên, Tehran vẫn duy trì lập trường cứng rắn và có những công cụ đáp trả khiến Mỹ phải cân nhắc trước mỗi bước gia tăng sức ép.

Khó buộc Iran nhượng bộ bằng sức ép

Giới hạn đầu tiên là tổn thất quân sự và khó khăn kinh tế chưa đủ khiến Iran thay đổi lập trường. Dù chịu sức ép nặng nề, Tehran vẫn không có ý định từ bỏ chương trình hạt nhân, tên lửa đạn đạo hay khả năng chi phối tình hình tại eo biển Hormuz.

Theo đánh giá của ông Bohbot, sự dè dặt của ông Trump trước một chiến dịch quân sự mới còn giúp phe cứng rắn trong bộ máy lãnh đạo Iran có thêm ưu thế trước những người có quan điểm thực dụng. Khi nhận thấy Washington muốn tránh tiếp tục giao tranh, Tehran có thể lựa chọn chống lại sức ép thay vì chấp nhận các yêu cầu của Mỹ.

Điều này đặt Nhà Trắng vào thế khó. Muốn lời đe dọa có sức nặng, Washington phải cho thấy sẵn sàng tiếp tục sử dụng vũ lực. Nhưng nếu thực sự tấn công, Mỹ lại có nguy cơ bị cuốn vào một cuộc xung đột quy mô lớn mà chính họ muốn tránh.

Iran có thể tận dụng sự giằng co này bằng cách từng bước gia tăng căng thẳng nhưng vẫn để ngỏ đối thoại. Cách tiếp cận đó cho phép Tehran thăm dò phản ứng của Washington, đồng thời thử xem Mỹ sẵn sàng hành động đến đâu để thực hiện những lời cảnh báo.

Những mục tiêu Iran có thể dùng để trả đũa

Giới hạn thứ hai đến từ nguy cơ đối với lực lượng Mỹ, các đồng minh và hoạt động hàng hải trong khu vực. Iran vẫn nắm giữ ba công cụ có thể khiến Washington phải trả giá nếu đối đầu leo thang.

Trước hết là khả năng gây gián đoạn giao thông qua eo biển Hormuz. Mỹ có thể tuyên bố phong tỏa, nhưng bảo đảm tàu chở dầu lưu thông an toàn trước sự cản trở của Iran là nhiệm vụ khó khăn hơn nhiều. Tehran có thể sử dụng những phương tiện tương đối đơn giản để gây trở ngại cho hoạt động hàng hải, buộc Washington phải tính đến nguy cơ này khi lựa chọn biện pháp gây sức ép.

Tiếp đến là khoảng 50.000 quân nhân Mỹ đang triển khai tại các căn cứ ở Trung Đông. Nếu căng thẳng leo thang, Iran có thể tấn công lực lượng này cũng như các cơ sở quân sự, máy bay và hệ thống vũ khí của Mỹ trong khu vực.

Các đồng minh vùng Vịnh cũng đứng trước nguy cơ bị trả đũa. Kho tên lửa, rocket và UAV của Iran đã được bổ sung kể từ khi ngừng bắn, có thể đe dọa trực tiếp các cơ sở dầu mỏ của những nước này. Hoạt động của các lực lượng được Tehran hậu thuẫn tại Trung Đông càng khiến Washington khó kiểm soát tình hình.

Những nguy cơ trên khiến mỗi quyết định tăng sức ép của Mỹ đều phải đi kèm tính toán về hậu quả. Washington có ưu thế quân sự, nhưng việc sử dụng ưu thế đó vẫn bị ràng buộc bởi yêu cầu bảo vệ quân nhân, đồng minh và các tuyến vận tải trong khu vực.

Kéo dài đối đầu có thể tạo thêm rủi ro

Giới hạn tiếp theo nằm ở cái giá của việc chờ đợi. Nhà Trắng muốn tránh một cuộc chiến quy mô lớn, đồng thời tiếp tục gây sức ép kinh tế với kỳ vọng khó khăn trong nước sẽ làm suy yếu chính quyền Tehran.

Tuy nhiên, kéo dài đối đầu cũng có thể tạo thêm thời gian để Iran phục hồi. Trong lúc Washington trì hoãn một quyết định quân sự mới, Tehran có thể tiếp tục bổ sung kho tên lửa và củng cố vị thế của một quốc gia ở ngưỡng sở hữu vũ khí hạt nhân.

Đây cũng là điểm khác biệt trong tính toán giữa Mỹ và Israel. Washington có thể duy trì sức ép từ khoảng cách địa lý lớn, trong khi Israel phải đối mặt trực tiếp hơn với nguy cơ từ năng lực quân sự đang được Iran tái thiết. Thời gian Mỹ dành để chờ sức ép phát huy tác dụng vì thế có thể làm gia tăng lo ngại của Israel.

Israel đứng trước lựa chọn khó khăn là tiếp tục chờ Washington và chấp nhận nguy cơ Iran phục hồi năng lực, hoặc chủ động hành động để ngăn chặn điều nước này coi là mối đe dọa. Khác biệt về mức độ chấp nhận rủi ro và thời điểm hành động có thể khiến hai đồng minh khó duy trì một cách tiếp cận chung.

Mỹ vì thế phải đồng thời giải quyết hai yêu cầu khó dung hòa: gây đủ sức ép để Iran nhượng bộ và tránh đẩy đối đầu thành xung đột lớn. Trong khi Tehran vẫn còn khả năng trả đũa, cả việc tiếp tục chờ đợi lẫn gia tăng hành động đều có thể kéo theo những hệ quả mà Washington khó kiểm soát.