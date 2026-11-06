Mỹ: Đảng Dân chủ phát tín hiệu siết kiểm soát việc xây dựng trung tâm dữ liệu

Nhà Trắng ở Washington, D.C., Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo CNBC, sau chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ hôm 3/11, một số nghị sỹ đảng Dân chủ đã phát tín hiệu cho thấy họ muốn nhắm tới hoạt động mở rộng xây dựng hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), cụ thể là các trung tâm dữ liệu.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Thượng nghị sỹ Bernie Sanders (đại diện bang Vermont) đã đề cập đến các cuộc trưng cầu ý dân được tổ chức tại nhiều địa phương trên khắp nước Mỹ hôm 3/11, trong đó cử tri đã bỏ phiếu thông qua các biện pháp hạn chế xây dựng trung tâm dữ liệu. Ông Sanders, người tham gia nhóm nghị sỹ liên kết với đảng Dân chủ, cho rằng thông điệp gửi tới các nhà lãnh đạo chính trị đã rất rõ ràng.

Trong một bài đăng khác trên X, Hạ nghị sỹ Yassamin Ansari (đảng Dân chủ, bang Arizona) viết rằng việc tạm dừng phát triển AI cần trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của đa số nghị sỹ Dân chủ tại Hạ viện ngay từ ngày đầu tiên nhậm chức. Hạ nghị sỹ Greg Casar (đảng Dân chủ, bang Texas), Chủ tịch Nhóm nghị sỹ Cấp tiến tại Quốc hội, đã chia sẻ lại bài đăng này và bày tỏ sự đồng tình.

Theo cuộc thăm dò cử tri của CNBC, 56% cử tri cho biết AI và các trung tâm dữ liệu là yếu tố quan trọng hoặc có ảnh hưởng lớn đến quyết định bỏ phiếu của họ. Trong số những cử tri này, 65% cho biết họ đã bỏ phiếu cho ứng cử viên đảng Dân chủ tranh cử vào Quốc hội.

Cổ phiếu của các doanh nghiệp có liên quan đến quá trình mở rộng hạ tầng AI đã giảm nhẹ trong ngày 4/11 sau cuộc bầu cử. Tuy nhiên, làn sóng bán tháo gia tăng vào 5/11 khi các nhà đầu tư lo ngại chiến thắng của đảng Dân chủ có thể tạo ra những tác động thực sự đối với hoạt động xây dựng trung tâm dữ liệu.

Các nghị sỹ đảng Dân chủ giành chiến thắng trong những cuộc đua quan trọng hôm 3/11 cũng đặc biệt nhắm tới các tập đoàn công nghệ lớn và các trung tâm dữ liệu.

Tại bang Nam Carolina, ứng cử viên đảng Dân chủ Annie Andrews, người giành được một ghế tại Thượng viện bang này trong cuộc bầu cử hôm 3/11, đã xây dựng một trang web trong chiến dịch tranh cử, gọi đối thủ của bà là Thượng nghị sỹ Darline Graham bằng biệt danh “Darline trung tâm dữ liệu.”

Trong bài phát biểu mừng chiến thắng hôm 3/11, bà Andrews cho biết cử tri đã lựa chọn bang Nam Carolina là “nơi các quyết định liên quan đến cộng đồng được đưa ra bởi chính những người dân sinh sống tại cộng đồng đó, chứ không phải các tỷ phú hay những công ty trung tâm dữ liệu ở Washington D.C.”

Tại bang Ohio, nghị sỹ đảng Dân chủ Sherrod Brown, người sẽ trở lại Thượng viện sau khi đánh bại Thượng nghị sỹ đương nhiệm thuộc đảng Cộng hòa Jon Husted trong cuộc bầu cử ngày 3/11, tuyên bố trong bài phát biểu mừng chiến thắng: “Tôi không làm việc cho các trung tâm dữ liệu.”

Các thống đốc đảng Dân chủ cũng chỉ trích các trung tâm dữ liệu trong bài phát biểu mừng chiến thắng. Thống đốc bang Pennsylvania Josh Shapiro, người đã ký sắc lệnh hành pháp hồi tháng 8 nhằm làm chậm quá trình phát triển trung tâm dữ liệu, cho rằng các tập đoàn công nghệ lớn không nên quyết định tương lai của người dân địa phương. Theo ông, thay vào đó, chính người dân tại các cộng đồng địa phương mới là những người có quyền đưa ra quyết định cuối cùng.

Bang có vai trò quan trọng nhất đối với kế hoạch mở rộng xây dựng trung tâm dữ liệu là Texas, nơi chiếm 27% tổng công suất trung tâm dữ liệu dự kiến được xây dựng.

Bà Gina Hinojosa, ứng cử viên đảng Dân chủ đánh bại Thống đốc đương nhiệm thuộc đảng Cộng hòa Greg Abbott, nói trong một video đăng trên tài khoản X vào cuối tháng 10 rằng khi trở thành thống đốc, bà sẽ ban hành lệnh đình chỉ đối với tất cả các quyết định phê duyệt trung tâm dữ liệu cho đến khi cơ quan lập pháp có thể thông qua các đạo luật nhằm bảo vệ người dân Texas./.