Mỹ, Đan Mạch và Greenland đạt thỏa thuận cho phép Mỹ hiện diện quân sự đáng kể ở Greenland

Cuối ngày 18/9, Mỹ, Đan Mạch và Greenland thông báo họ đã đạt được thỏa thuận cho phép Mỹ thiết lập sự hiện diện quân sự đáng kể tại Greenland, đồng thời cấm các đối thủ của Mỹ xây dựng căn cứ trên hòn đảo này.

Các chi tiết chính của thỏa thuận chưa được công bố, bao gồm quy mô hiện diện quân sự của Mỹ tại vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch này, cũng như việc liệu có bất kỳ quyền hạn chính thức nào về chính sách đối ngoại và tài nguyên thiên nhiên sẽ được chuyển giao cho Mỹ hay không.

Đan Mạch và Greenland bày tỏ hy vọng rằng thỏa thuận này – dự kiến ​​sẽ được ký kết trong kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tuần tới – sẽ chấm dứt nhiều tháng bất ổn bắt nguồn từ những tuyên bố của ông Trump về ý định giành quyền kiểm soát Greenland.

"Tuần tới có thể sẽ là một tuần tốt đẹp – đối với Greenland, Đan Mạch và Hoa Kỳ" - Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen cho biết trong một tuyên bố đăng trên Facebook hôm 18/9.

Không ảnh một khu vực của Greenland - Ảnh: Reuters

"Hy vọng rằng giai đoạn bất ổn sẽ nhường chỗ cho một thỏa thuận có tính ràng buộc, giúp tăng cường an ninh tại Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương, qua đó củng cố an ninh chung của chúng ta trong khuôn khổ NATO và châu Âu, đồng thời tôn trọng các giới hạn đỏ của Vương quốc (Đan Mạch)" - ông tuyên bố.

Đan Mạch và Greenland đã nhiều lần khẳng định yêu cầu Washington tôn trọng chủ quyền của Vương quốc Đan Mạch và chấp nhận thực tế rằng Greenland không phải là thứ để bán.

Một người phát ngôn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hôm 18/9 cho biết liên minh này hoan nghênh thỏa thuận trên, vì nó sẽ "giúp tăng cường an ninh, sự ổn định và hợp tác tại khu vực trọng yếu này".

Steffen Nielsen, một nhân viên kinh doanh 49 tuổi sống tại Copenhagen, chia sẻ với Reuters rằng: "Tôi nghĩ rằng Mỹ có lẽ sẽ đạt được điều mà lẽ ra họ đã có thể có từ lâu, nếu họ chỉ cần đưa ra lời đề nghị một cách lịch sự".

Trong khu đó, ông Kaj Jorgensen, một người về hưu 80 tuổi cũng sống tại Copenhagen thì phản đối: "Tôi không thích điều này. Tôi không muốn Hoa Kỳ hiện diện ở bất kỳ đâu thuộc Vương quốc Đan Mạch”.