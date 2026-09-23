Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh chiến lược

Quang cảnh thành phố Nuuk, Greenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch. Ảnh: THX/TTXVN

Thỏa thuận được ký ngày 22-9 bên lề Đại hội đồng LHQ tại New York, với sự tham gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ Tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen.

Theo đó, Mỹ sẽ được mở rộng quyền tiếp cận, bay qua và triển khai cơ sở quân sự tại Greenland trong dài hạn.

Một quan chức Mỹ cho biết thỏa thuận cũng nhằm hạn chế các nước ngoài NATO thiết lập hiện diện quân sự hoặc đầu tư nhạy cảm tại khu vực.

Greenland được đánh giá có tầm quan trọng ngày càng lớn nhờ vị trí chiến lược và nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú.

Tuy nhiên, phía Đan Mạch nhấn mạnh thỏa thuận không làm thay đổi chủ quyền đối với Greenland và vẫn cần được cơ quan lập pháp của Đan Mạch và Greenland phê chuẩn.

Động thái này được xem là bước đi mới của Washington trong việc củng cố ảnh hưởng tại Bắc Cực, khu vực đang gia tăng cạnh tranh địa chính trị.