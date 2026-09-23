Mỹ, Đan Mạch, Greeland ký thỏa thuận về an ninh

Quang cảnh thành phố Nuuk, Greenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu trước lễ ký kết, Tổng thống Trump tuyên bố thỏa thuận mang lại cho Mỹ "quyền kiểm soát lâu dài đối với an ninh và mọi nhu cầu khác trên vùng lãnh thổ này".

Trước đó, ngày 18/9, ông Trump đã sớm thông báo Mỹ, Đan Mạch và Greenland đạt thỏa thuận về an ninh tại Greenland, theo đó Washington sẽ được tăng cường quyền tiếp cận và hiện diện quân sự tại vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch này.

Một quan chức giấu tên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ tiết lộ thỏa thuận bảo đảm nước này có quyền tiếp cận và bay qua Greenland lâu dài, đồng thời mở đường cho Washington mở rộng các cơ sở quân sự tại đây. Thỏa thuận cũng ngăn các nước không thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thiết lập căn cứ quân sự tại Greenland và hạn chế “các khoản đầu tư nhạy cảm” từ những đối thủ của Mỹ.

Tuy nhiên, theo phía Đan Mạch, thỏa thuận trên không đồng nghĩa với việc Greenland chuyển chủ quyền cho Mỹ. Thỏa thuận vẫn phải trải qua các thủ tục cần thiết tại Quốc hội Đan Mạch và cơ quan lập pháp Greenland trước khi có thể được thực thi.